DHA İSTANBUL - FETÖ FİRARİSİ SAVCI BÖYLE YAKALANDI

Erhan TEKTEN - İstanbul - İSTANBUL’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle aranan ve yaklaşık 3 yıldır firari olan eski Ergenekon Savcısı Mehmet Murat Dalkuş, Esenyurt’ta saklandığı evde yakalandı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin güvenlik kamerasına yansıdığı görüntüleri

-Yakalanması