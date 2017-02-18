DHA İSTANBUL- FETÖ'DEN ARANAN ESKİ HAKİM VE 2 SAVCI SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDI (1)

* FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya dün gece Başakşehir'de yapılan operasyonla aynı evde yakalandı.

Haber: Çağatay KENARLI - Yüksel KOÇ -, İstanbul

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan eski hakim ve savcıları yakalamak için dün gece Başakşehir'de bulunan 2 adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda bir evde eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya gözaltına alınırken, ikinci adreste ise eski hakim Dursun Ali Gündoğdu'nun teyzesinin oğlu Erol Yılmaz İrfanoğlu yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda boş pasaportlar, farklı kişilere ait nüfus cüzdanları, bilgisayar ve dijital bellekler bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.



2 AYDIR EVDEN ÇIKMIYORLARDI

Edinilen bilgiye göre, gözaltına alınan hakim ve savcıların bir süredir takip altında oldukları belirtilerek yaklaşık 2 aydır aynı evde yaşadıkları öğrenildi. Yetkililer, şüphelilerin evden hiç dışarı çıkmadıkları, tüm ihtiyaçlarının eski hakim Dursun Ali Gündoğdu'nun teyzesinin oğlu Erol Yılmaz İrfanoğlu tarafından karşılandığı belirtirken eski hakim ve savcıların yakalanmamak için hiçbir şekilde telefon kullanmadıkları öne sürüldü. Gözaltına alınan hakim ve savcıların yakın zamanda yurt dışına kaçaklarının belirlenmesi üzerine operasyon yapıldığı öğrenildi.



PASAPORTLARIN GERÇEKLİĞİ İNCELENECEK

Operasyonda şüphelilerin kaldığı evde ele geçirilen pasaportların gerçek olup olmadığının incelenmesi için Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. Polis yetkilileri ilk incelemede boş pasaportların gerçeğe çok uygun olduğunu belirtti.



ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Emniyetteki işlemleri devam eden Gündoğdu, Sarıkaya, Çimen ve İrfanoğlu işlemlerinin tamamlanmasının ardından gün içerisinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü;

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-Şüphelilerin evdeki fotoğrafı

-Sarıkaya'nın fotoğrafı

-Ele getirilenlerin fotoğrafı



