DHA İSTANBUL- FETÖ DAVASINDA ESKİ FUTBOLCULAR TANIK OLARAK DİNLENDİ

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul

FETÖ üyeliği suçlamasıyla eski futbolcular Uğur Tütüneker, İsmail Demiriz ve Arif Erdem'in yargılandığı davada, tanık olarak dinlenen eski futbolcu Mustafa Kocabey; "FETÖ üyeleri tarafından futbolculardan para toplandığını gördüm" Mahkeme, firari sanık Arif Erdem'in avukatı aracılığıyla tutuklanmama güvencesi talebini reddetti.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "Terör örgütü üyeliği" suçundan dava açılan eski futbolcular İsmail Demiriz, Uğur Tütüneker ve Arif Erdem'in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada tutukusuz sanık İsmail Demiriz, hazır bulundu. Uğur Tütüneker ile firari sanık Arif Erdem'i ise avukatları temsil etti.

"FUTBOLCU ZEKİ İNSANDIR, BU YAPININ BÖYLE BİR AMACININ OLDUĞUNU FARK ETSE..."

Duruşmada ilk olarak 1992-94 sezonunda Galatasaray'da top oynayan Mustafa Kocabey tanık olarak dinlendi. Sanıklar ile Galatasaray'da futbol oynadığı 1992 senesinde tanıştığını belirten Kocabey, FETÖ'nün sohbetlerine 5-6 kez gittiğini söyledi. Sohbetleri Fatih'te ve Florya'da yaptıklarını belirten Kocabey, Florya'daki sohbetlerin genellikle Arif Erdem'in evinde yapıldığını söyledi. Toplu gittikleri sohbetlere daveti İsmail Demiriz, Uğur Tütüneker ve Arif Erdem'in yaptığını belirten Kocabey, "Hatırladığım kadarıyla bu sohbetlere, Cihat Arslan, Okan Buruk, Emre Belezoğlu ve Bekir Gür gibi oyuncularda katılıyordu" dedi. Sohbetlerin tamamen dini içerikli olduğunu, herhangi bir örgütsel amaç taşımadığını dile getiren Kocabey, "Benim gözlemlediğim kadarıyla sanıkların bu örgütün gerçek amacına yönelik bir kanaatleri yoktu. Zira futbolcu zeki insandır. Bu yapının böyle bir amacının olduğunu fark etmeleri halinde bu sohbetlere katılmayacaklarını düşünüyorum" dedi.

"FETÖ ÜYELERİ TARAFINDAN FUTBOLCULARDAN PARA TOPLANDIĞINI GÖRDÜM"

Galatasaray'da oynadığı süre içinde sanıkların örgüt adına para toplamasına şahit olmadığını anlatan Kocabey, devamla şunları söyledi; "Yapılan futbolcu ve hoca transferlerinde FETÖ'nün etkin olduğunu futbol camiasında bir çok kişi tarafından bilinmekteydi. Ben sadece dile getirdiğim için adım gündeme geldi. Daha sonra başka kulüplere transfer olduğumda da o klüplerde FETÖ yapılanmasını gördüm. Bazı futbolcuların abi diye hitap ettiği FETÖ üyeleri tarafından futbolculardan para toplandığını gördüm"

"ESKİ FUTBOLCU EVREN NURİ TURHAN: BENİ FETULLAH GÜLEN İLE TANIŞTIRDILAR"

Daha sonra eski futbolcu Evren Nuri Turhan tanık olarak dinlendi. 1996-97 sezonunda bir yıl Galatasaray'da top oynadığını ve Uğur Tütüneker ile tanışıklığının bu döneme denk geldiğini söyleyen Turhan, İsmail Demiriz ile ise gittiği Fettullah Gülen'in sohbetinde tanıştığını söyledi. Evren, "Galatasaray'dan Kocaeli Spor'a transfer olduğum 97 senesinin sonlarında aynı takımda oynadığım Mert Korkmaz beni aradı, 'Yarın seni bir yere götüreceğim, orada birileriyle tanışır, konuşuruz' dedi. Beni Altunizade'de bulunan FEM Dersanesi'ne götürdü. Burada Fetullah Gülen ile tanıştım. Futbolculardan, Hakan Şükür, Ertuğrul Sağlam, Okan Buruk, Hakan Ünsal, Mutlu Topçu, Cihat Arslan da FETÖ liderinin yanındaydı. Sanık İsmail Demiriz'de oradaydı. Tanışma amaçlı bir toplantıydı. Ancak ben daha sonra hiçbir toplantılarına katılmadım" diye konuştu.

ARİF ERDEM'İN AVUKATI, TUTUKLANMAMASI İÇİN GÜVENCE İSTEDİ, MAHKEME REDDETTİ

Daha sonra Arif Erdem'in avukatı, müvekiliyle iletişime geçtiğini, tutuklanmama güvencesi verilmesi durumunda Arif Erdem'in Türkiye'ye gelip mahkemede ifade vereceğini söyledi. Mahkeme heyeti, Arif Erdem'in yurtdışına kaçmış olması gerekçesiyle avukatının bu talebini reddederek, hakkındaki yakalama kararının beklenmesine hükmetti. İsmail Demiriz hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti, Uğur Tütüneker'in banka hesapları üzerindeki kaldırılan tedbirin Merkez Bankası'na bildirilmesine karar vererek duruşmayı 21 Eylül'e erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığınca hazırlanan 92 sayfalık iddianamede, eski milli futbolcular hakkında ayrı ayrı "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor.

