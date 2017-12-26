DHA İSTANBUL- FATİH TERİM İLE TFF'NİN "3,5 MİLYON EURO" DAVASI

- Davanın ilk duruşması görüldü

- TFF AVUKATI: YİNE OLSA YİNE YAPARIM AÇIKLAMASI ÜZERİNE İŞ AKDİ FESİH EDİLDİ

- TERİM'İN AVUKATI: SELAHATTİN AYDOĞDU'NUN FESİH NEDENİ OLARAK GÖSTERİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

Milli Takımlardaki görevine son verilen Fatih Terim'in, sözleşmesi gereği TFF'den talep ettiği 3 milyon 500 bin euro'nun tahsili için açılan davasının ilk duruşması görüldü. Davalı TFF avukatı, Terim'in, Çeşme'de yaşanan olay sonrası, "yine olsa yine yaparım" sözleri üzerine iş akdinin fesih edildiği iddia etti. Terim'in avukatı ise, TFF ile imzalanan sözleşmenin 6. maddesi uyarınca Terim'in erken fesih hakkı kullanılarak iş akdinin fesih edildiğini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 26 Temmuz 2017'de 'haksız ve tek taraflı olarak iş akdinin fesih edildiği' gerekçesiyle TFF hakkında 3,5 milyon Euro tazminat davası açmıştı. Terim'in avukatları, sözleşme gereği Fatih Terim'e 3 milyon 500 bin euroluk tazminatı ödemeyen TFF hakkında icra takibi başlattı. TFF'nin itirazı üzerine icra takibi durduruldu. Bunun üzerine Terim, İstanbul 17. İş Mahkemesi'ne başvurarak itirazın iptal edilmesi için dava açtı.

"FESİH SAVUNMASINI KABUL ETMİYORUZ"

Davanın ilk duruşması bugün İstanbul 17. İş Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya davacı Fatih Terim katılmadı. Fatih Terim'i avukatı Rezzan Epözdemir, TFF'yi de avukatı Hüseyin Karaahmetoğlu temsil etti. Davalı TFF avukatı Karaahmetoğlu, "Karşı taraf ile sulh olma ihtimalimiz yoktur" dedi. Bunun üzerine söz alan Fatih Terim'in avukatı Epözdemir, "Davalının uyuşmazlık çözüm kurulunun görevli olduğu beyanlarına katılmıyoruz. Uyuşmazlık çözüm kurlunun görevi kulüpler ve teknik adamlar arasındaki uyuşmazlıkları çözme yönündedir" diye konuştu. Epözdemir, "Müvekkilimin iş sözleşmesi 6. madde uyarınca erken fesih hakkı kullanılarak feshedilmiştir. Bu husus yazılı fesih bildirimi ile müvekkilime bildirilmiştir. İşveren fesih sebebiyle bağlıdır. Daha sonra fesih sebebinin değiştirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davalının, dava dışı Selahattin Aydoğdu ile yaşanan olaya ilişkin haklı nedenle fesih savunmasını kabul etmiyoruz. Bu durum yargılama ile ilgili değildir. Müvekkilim kasten gelen tekliflerin reddetmesine ilişkin iddialar gerçek dışıdır. Bu talebimiz fahiş değildir. Buna ilişkin delillerimizi sunduk. Bu nedenle hakkaniyet indirimine gerek yoktur" şeklinde konuştu.

" 'YİNE OLSA YİNE YAPARIM' ŞEKLİNDE BEYANDA BULUNDU"

Davalı TFF avukatı Karaahmetoğlu ise dava dilekçesindeki iddiaları kabul etmediğini belirterek, bu davanın çözümü için görevli kurumun uyuşmazlık çözüm kurumu olduğunu söyledi. Avukat Karaahmetoğlu, "Davacının dava dışı Selahattin Aydoğdu'ya yönelik gerçekleştirmiş olduğu fiil sonrası basın açıklaması yapmış ve bu açıklamasında, 'yine olsa yine yaparım' şeklinde beyanda bulunmuştur. Müvekkilim TFF, davacının bu beyanı üzerine iş akdinin fesih edilmesine karar vermiştir. Haklı nedenle fesih süresi ilk olay ile başlamış ardından basın açıklamasıyla müvekkilimin önüne gelmiştir ve iş akdi 6 günlük hak düşürücü süre içerisinde azledilmiştir. İş akdinin fesih edilmesi sırasında davacı, milli takım ile dünya kupası eleme maçı oynayacaktı. Bu durumda müvekkilim haklı neden olmasa teknik adam değiştirme yoluna gitmeyecekti. Kaldı ki teknik adam değiştirilmesi nedeniyle dünya kupası elemelerine katılamadık. Tanıklarımızı dinletmek istiyoruz" dedi.

Mahkeme taraf avukatlarının bildirdikleri ancak sunmadıkları eksik delillerin mahkemeye sunulması için duruşmayı erteledi.



Görüntü Dökümü:

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-Fatih Terim'in arşiv görüntüsü

-Çeşme'deki olaydan arşiv görüntü