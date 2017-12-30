DHA İSTANBUL - FATİH'TE TRAFİK KAZASI SONRASI SİLAHLI KAVGA, 2 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - /İSTANBUL

Fatih'te gece saatlerinde iki aracın karıştığı maddi hasarlı kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrası taraflardan bir kişi, karşı aracın sürücüsü ile arkadaşına silahla ateş açarak yaraladı. Şüpheli olay yerinden aracı ile kaçarken, hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Olay; Fatih'te, Derviş Ali Mahallesi'nde gece saat 01:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FD 8814 plakalı aracı kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü beraberindeki arkadaşı ile birlikte Fevzipaşa Caddesi üzerinde seyir halinde giderken plakası alınamayan başka bir araç ile Yeşilce Direk Sokak girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza sonrası araçlarından inen her iki sürücü, olay yerine trafik polisi çağırdı. İddiaya göre, kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, maddi hasarlı kaza yaşandığı için her iki sürücüye de kendi aralarında kaza raporu tutmalarını söyleyerek olay yerinden ayrıldı. Polis ekiplerinin ayrılmasından sonra anlaşamayan iki taraf tartışmaya başladı. İki sürücü arasında yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada karşı taraftan kimliği belirsiz bir kişi, 34 FD 8814 plakalı aracın sürücüsüne ve yanındaki arkadaşına silahla ateş açarak yaraladı. Daha sonra aracına binen kişi, olay yerinden hızla kaçtı.

Silahla yaralanan sürücü ve arkadaşı durumu önce polise daha sonra da arkadaşlarına haber verdi. Yaralı sürücü, yardıma gelen arkadaşları tarafından Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri de yaralı sürücünün arkadaşlarından bilgi alarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çevrede çalışma başlattı.

Olayın meydana geldiği yere şerit çeken polis ekipleri, delil çalışması yaptı. Yerdeki boş kovanları tek tek numaralandıran polis ekipleri, çevredeki işyerlerinden güvenlik kamera görüntüsü aradı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan sürücü ve arkadaşının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Polis ekiplerinin çalışması

- Yerdeki boş kovanlar

- Kazaya karışan araç

- Genel ve detaylar