DHA İSTANBUL - FATİH'TE METRUK BİNADA YANGIN (1)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Şahir BOZKURT - İstanbul

Fatih'te metruk bina alev alev yandı.

Şehsuvarbey Mahallesi'nde bulunan metruk ahşap bir binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük bölümü yanan binada çökme riski bulunuyor.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler