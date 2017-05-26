DHA İSTANBUL -  "FAİLİ MEÇHULLER", "KCK", "İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE YOLSUZLUK" DAVALARININ HAKİMİYDİ, FETÖ'DEN 3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜBBET, 15 YILA KADAR DA HAPİS İSTENDİ

Özden ATİK / İstanbul,

Diyarbakır ve İzmir'de Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı yapan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen hakim Menderes Yılmaz hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. "Faili meçhul cinayetler, JİTEM, KCK, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk" davası olarak bilinen birçok önemli davada görev yapan eski hakim Yılmaz'ın 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede, şüpheli Yılmaz'ın "örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatları doğrultusunda ve tam bir itaatle 'yargının kararı' veya 'takdiri' kılıfı altında hukuka aykırı hareket ettiği" belirtildi.

101 SAYFALIK İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman koordinesinde, FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve tutuklanan hakim Menderes Yılmaz hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcı İsa Dalgıç tarafından hazırlanan 101 sayfalık iddianamede, şüpheli Menderes Yılmaz'ın son görev yerinin Gaziosmanpaşa Hâkimliği olduğu belirtildi.

HUKUKA AYKIRI İŞLEMLER

İddianamede, şüpheli Menderes Yılmaz'ın yaptıığı hukuka aykırı olarak nitelenen işlemler sıralandı. Eski Kayseri İl Jandarma Komutanı emekli Albay Cemal Temizöz'ün yargılandığı fail meçhul cinayetlere ilişkin Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tanık ve gizli tanıkların, soruşturma aşamasında baskı, tehdit ve şantajla ifadelerinin alındığı, Temizöz'ün yer ve zaman olarak olay bölgesi dışında olduğunu belgeleriyle ortaya koymasına rağmen, haksız yere tutuklu olarak yargılama yaptığı belirtildi.

TANIK : HOCANIN KİTAPLARININ NE KADAR OKUNDUĞUNU TESPİT EDİLDİĞİ TOPLANTIDA SOHBETİ YAPAN YILMAZ'DI

İddianamede, şüpheli Menderes Yılmaz'ın FETÖ mensubu olduğuna ilişkin tanık beyanları yer aldı. Başka bir soruşturmada şüpheli olarak ifade veren S.S'nin Denizli'de görev yaparken şüpheli Menderes Yılmaz tarafından sohbete davet edildiğini söylediğine yer verildi. S.S.'nin ifadesine göre, 3-4 kişinin katıldığı toplantılarda "çetele tutulduğunu, çetelede Kur'an-ı Kerim, Risale, Cevşen, Hoca' nın kitaplarının ne kadar okunduğunun tespit edildiğini ve toplantılarda sohbeti yapan kişinin Menderes Yılmaz olduğunu" söylediği belirtildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Menderes Yılmaz savcılık ve sorgu hakimliğinde verdiği ifadede, 23 yılı aşkın süredir hakimlik yaptığını, bunun yaklaşık 10 yılının da ağır ceza mahkemesi başkanlığı olarak geçtiğini belirterek suçlamayı reddetti. Yılmaz, bir örgütün silahlı örgüt kabul edilebilmesi için silahlı eylemlerde bulunması gerektiğini, kamuoyunda ve resmi belgelerde FETÖ/PDY isimli örgütün silahlı örgüt olduğu yargı organlarınca karara bağlanacak olursa, kendisinin görebildiği ilk eylemi 15 Temmuz 2016 tarihindeki askeri darbe kalkışması olarak değerlendirmek gerektiğini ileri sürdü. Yılmaz, "Bundan önce bu yapının silahlı terör örgütü olduğuna dair ve silahlı eylem yaptığına dair herhangi bir bilgiye sahip olmadığını, bu yapıya ilişkin bugüne kadar herhangi bir irtibatı, organik bağı ve övgüsünün söz konusu olmadığını, ayrıca darbe teşebbüsüne katılan kişiler ile herhangi bir bağlantısı bulunmadığını, bu eylemi tasvip etmesinin mümkün olmadığını" da belirtti.

TAM İTAATLE HUKUKA AYKIRI HAREKET ETTİ

İddianamede, şüpheli Menderes Yılmaz'ın "konumu ve örgüt adına gerçekleştirdiği eylemler ile anılan örgütün adeta silah olarak kullandığı yargı yapılanmasının örgüt için en mahrem kabul edilen ve kamuoyu için de önem arz eden Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi ve sonrasında İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi gibi mahkemelere Mahkeme Başkanı olarak yerleştirildiği" ifade edildi. Kamuoyunda "Temizöz, faili meçhul cinayetler, JİTEM, KCK, İzmir Büyükşehir Belediyesi' nde yolsuzluk" davası olarak bilinen birçok önemli davada görev yaptığı belirtilen şüpheli Yılmaz'ın, örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatları doğrultusunda ve tam bir itaatle "yargının kararı" veya "takdiri" kılıfı altında hukuka aykırı hareket ettiği iddia edildi.

CEZA İSTEMİ

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olan şüphelinin, "Anayasayı İhlâl", "Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'ni ve TBMM'ni Ortadan Kaldırmaya veya Görevlerini Yapmasını Kısmen veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Başsavcılığın onayladığı iddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.



FETÖ RAKAM KODUYLA SINIFLANDIRMIŞ ; 5 : HAS ELEMAN, -7 : DÜŞMAN

İddianamede, adli yargı hakimi gizli tanık Sinop'un verdiği ifadeye göre, FETÖ/PDY terör örgütünün ilgi alanına aldığı kişileri 1 den 5'e kadar rakamlarla sınıflandırmaya tabi tuttuğu, 5'inci sınıfı " has elemanlar" olarak tanımlarken - 7 rakamını da "örgüte düşman olan, zarar verebilecek kişiler" için kullandığına yer verildi.