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DHA İSTANBUL - Fahrettin Altun'dan terörle mücadele açıklaması

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terörle mücadele ile ilgili Twitter'dan önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde operasyonlarla etkisiz hale getirilen terörist sayısı ile ilgili bilgi de paylaşan Altun, "Devletimiz kaybettiğimiz...

DHA İSTANBUL - Fahrettin Altun'dan terörle mücadele açıklaması

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terörle mücadele ile ilgili Twitter'dan önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde operasyonlarla etkisiz hale getirilen terörist sayısı ile ilgili bilgi de paylaşan Altun, "Devletimiz kaybettiğimiz canların hesabını soruyor, şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, bırakmayacağız" dedi.
Son günlerde gerçekleşen terör saldırılarına tepki gösteren Altun, terörle mücadelede önemli gelişmelere değinerek, "Devletimiz kaybettiğimiz canların hesabını soruyor, şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, bırakmayacağız. Teröristlere nefes aldırmayacak, terörün kökünü kazıyana kadar durmayacağız" dedi.
Altun'un açıklamaları şöyle:
"Terör örgütü PKK’nın hain bir saldırıyla Hakkari’de yol yapımında çalışan 2 işçimizi, Tunceli’de kahraman 2 askerimizi şehit etmesi canımızı yaksa da teröristler er ya da geç gereken cevabı alacak.
Son 3 günde;  Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin şehit olduğu saldırının faili PKK'lı etkisiz hale getirildi. İstanbul Vodafone Park'ta 46 kişiyi şehit eden PKK'lı teröristlerden biri daha yakalandı.  Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45'e ulaştı.
Devletimiz kaybettiğimiz canların hesabını soruyor, şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor, bırakmayacağız. Teröristlere nefes aldırmayacak, terörün kökünü kazıyana kadar durmayacağız."
Haber: Muhammed KILIÇ / İSTANBUL,()

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