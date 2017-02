DHA İSTANBUL - !F İSTANBULUN KAZANANLARI BELLİ OLDU

Haber-Kamera Orhan SENCER İSTANBUL

16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin kazananları belli oldu. Bu yıl 10. kez düzenlenen Keş!f Uluslararası Yarışma'nın jürisi, İranlı yönetmen Reza Dormishian'ı Yılın Keşif Yönetmeni seçti. In the Last Days of the City Şehrin Son Günlerinde filmiyle Mısırlı yönetmen Tamer El Said, Jüri Özel Ödülü ve SİYAD Ödülü olmak üzere geceden iki ödülle birden ayrıldı. Aşk ve Başka Bi' Dünya Yarışması'nın birincisi, Arap Baharı'nı konu alan The War ShowSavaş Şovu seçilirken, Türkiye'den Kısalar İzleyici Ödülü ise Pınar Yorgancıoğlu'nun Nebile Hanım'ın Solucandeliğine gitti.

İş Bankası Maximum Kart'ın 5. kez ana partnerliğinde düzenlenen 16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin İstanbul ayağı, dün Soho House İstanbul'da yapılan ödül töreniyle sona erdi. Cemre Ebüzziya'nın sunuculuğunu yaptığı gecede Keş!f Yarışması Ödülleri, Aşk & Başka Bi' Dünya ve Türkiye'den Kısalar İzleyici Ödülleri sahiplerini buldu.

KEŞ!F ÖDÜLÜ İRANLI YÖNETMENİN

Sinema dünyasından usta isimlerin sinemada cesur hikaye anlatımı ve biçimsel arayış kriterlerini gözeterek, En İlham Veren Yönetmeni seçtikleri Keş!f Uluslararası Yarışma'da bu yıl, ABD, Almanya, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, İran, İsrail, Kanada, Katar, Mısır, Peru, Polonya, Tayland'dan toplam 9 film, 10 bin dolar para ödüllü Keş!f Ödülü için jüri karşısına geçti. Yönetmen Richie Mehta, görüntü yönetmeni Florent Herry ve oyuncu Nesrin Cavadzade'den kurulu Keş!f Jürisi, Davranışta ve inançta, insanlığın en iyisi ve kötüsünü göstermeyi başarması nedeniyle Lantourinin İranlı yönetmeni Reza Dormishian'ı Yılın Keşif Yönetmeni seçti. Jüri ayrıca, Çirkinlik ve kayıptan yola çıkarak, şiirsel ve güzel bir hikaye anlatmayı başarması nedeniyle, In the Last Days of the CityŞehrin Son Günlerinde filminin yönetmeni Tamer El Said'e Jüri Özel Ödülü'nü verdi.

SİYAD'IN SEÇİMİ DE TAMER EL SAİD'DEN YANA OLDU

Barış Saydam, Janet Barış ve Murat Tırpan'dan oluşan Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisinin seçimi de Tamer El Said'den yana oldu ve jüri gerekçesinde, Kişisel hafızadan yola çıkarak bir kentin, bir ülkenin, bir coğrafyanın hikayesini anlatması ve bunu yaparken de katı bir gerçekliğin içerisinde şiirsel imgeler yakalamayı başarıyor denildi.

YILIN EN YARATICI MÜDAHALESİ SAVAŞ ŞOVU

!f İstanbul'un üç yıl önce başlattığı ve aktivist filmlerin yarıştığı 10 bin dolar değerindeki Aşk & Başka Bi' Dünya Ödülü için ise ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İsrail, Mısır, Polonya, Suriye ve Türkiye'den toplam 7 film yarıştı. Çağdaş sanatçı ve insan hakları savunucusu Ai Weiwei, yazar ve gazeteci Ece Temelkuran ve oyuncu, yönetmen ve yapımcı Khalid Abdalla'dan oluşan jüri, törene katılamadı ama gönderdikleri bir videoda şunları söylediler Aşk & Başka Bi' Dünya Yarışması'nın tüm filmleri olağanüstü güçlüydü. Festivale aşk ve değişim teması etrafında programladıkları filmleri seçerken gösterdikleri özen için teşekkür ederiz. Birlikte değerlendirildiklerinde bu 7 film, dünyanın bugününü bizlere cesurca ve çarpıcı bir şekilde anlatabildiler ve karanlıkta yolumuzu bulmaya çalışırken dünyayı değiştirebilmek için gereken anlayışı yansıtabildiler. Bu filmleri, sevgiyi kendimize kriter ve rehber alarak izlemek, hem kışkırtıcı, hem de sevgiyle yapılan en küçük dokunuşların olağanüstü olumlu etkilerinin olabileceğini hatırlatan bir eylemdi.

Jüri, Danimarkalı Andreas Dalsgaard ile Suriyeli Obaidah Zytoon'ın birlikte yönettiği, Arap Baharı'ndan günümüz Suriyesi'ne uzanan hikayeyi birinci elden tanıklarıyla anlatan, The War ShowSavaş Şovu adlı belgeseli Yılın En Yaratıcı Müdahalesi seçti. Jüri sonucunu açıklayan Temelkuran ve Abdalla, ödül gerekçesi için şunları söyledi

Film, dostlara, vatanlara ve parçalanmışlığını halen yaşadığımız bir zamana adanmış bir aşk mektubu. 'Savaş Şovu', alaycılığa, yılgınlığa ve şüphelere direnerek; kolay cevapları olmayan soruları sorarken en derin yaralarını açık etmekten çekinmiyor. Film, dengelenmesi gereken birçok şeyi bir araya getiriyor, ancak bu zorlu çaba, filmin gücünün bir parçasına dönüşüyor. Hem duygusal hem de politik olarak en karmaşık coğrafyalarda gezinirken, masumiyeti, belirsizlikleri ve yenilgileri açıkça gözler önüne seriyor. Adeta diyor ki; yeni bir gelecek istiyorsak, ekmek için en hassas tohumları aramalıyız.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ FARE FİLMİNE!

Gecede ayrıca, yarışmaya ABD'den katılan Rat FilmFare Filmine Jüri Özel Ödülü verildi. Theo Anthony'nin yönettiği film için de jürinin açıklaması şöyle oldu Yapısal şiddetin gerçek farelerin kokularının izini sürerken zarafeti örnek alınacak nitelikte. Eğlendirici, sürprizlerle dolu ve ustaca yapılmış bir film bu. Değiştirmek istediğimiz dünyanın derinlerini kazıyor, kendimize kurduğumuz kapanları sorgulatırken, bu kapanları yok etmek için ne kadar incelikle ve hassasiyetle davranmamız gerektiğini hatırlatıyor.

KISA İZLEYİCİSİ NEBİLE HANIM'I SEÇTİ

Gecede ayrıca, Türkiye'den Kısalar bölümü kapsamında verilen İzleyici Ödülleri'nin sahipleri de belli oldu. 27 kısanın gösterildiği bölümde, Pınar Yorgancıoğlu'nun yönettiği Nebile Hanım'ın Solucandeliği En İyi Kısa seçilirken, Rûken Tekeş'in kısası Heverk (Çember) ikinciliği, Pınar Öğünç'ün Evbarkı da üçüncülüğü aldı. Tekintangaç, !f İstanbul'un konuğu olarak yurt dışındaki bir festivale konuk olma hakkı kazandı.

SIRA ANKARA VE İZMİR'DE

İstanbul ayağı bugün sona eren !f İstanbul, bu yıl da dünyanın dört bir yanından ödüllü bağımsızları ve usta yönetmenlerin son filmlerini Türkiye'de ilk kez seyirciyle buluşturdu. Bu yıl 34 ülkeden 146 yönetmenin toplam 126 filminin gösterildiği festivali 80 bin kişi izledi. Festival, 2 Mart'ta Ankara ve İzmir'e doğru yola çıkacak ve 5 Mart'ta sona erecek.

16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nde ödül alanlar şunlar

-Keş!f Uluslararası Yarışması-

Birincilik Reza Dormishian Lantouri İran

Jüri Özel Ödülü Tamer El Said In the Last Days of the CityŞehrin Son Günlerinde Mısır, Almanya, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri

SİYAD Ödülü Tamer El Said In the Last Days of the CityŞehrin Son Günlerinde Mısır, Almanya, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri

-Aşk & Başka Bi' Dünya Yarışması-

Birincilik The War ShowSavaş Şovu Andreas Dalsgaard, Obaidah Zytoon Danimarka, Finlandiya, Suriye

Jüri Özel Ödülü Rat FilmFare Filmi Theo Anthony, ABD

-Türkiye'den Kısalar İzleyici Ödülü-

Birinci Kısa Nebile Hanım'ın Solucandeliği Pınar Yorgancıoğlu

İkinci Kısa Heverk (Çember) Rûken Tekeş

Üçüncü Kısa Evbark Pınar Öğünç

