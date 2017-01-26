DHA İSTANBUL - !F İSTANBUL BAĞIMSIZ FİLMLER FESTİVALİ, “İYİLEŞTİREN ŞEYLER"LE GELİYOR



Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, ()

16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, bu yıl “İyileştiren Şeyler" temasıyla 16-26 Şubat tarihlerinde İstanbul’da, 2-5 Mart tarihlerinde de Ankara ve İzmir’de sinemaseverlerle buluşacak.

İş Bankası Maximum Kart’ın ana partnerliğinde düzenlenecek 16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin basın toplantısı bugün Beyoğlu’ndaki Soho House İstanbul’da yapıldı. 34 ülkeden 146 yönetmenin toplam 126 filminin gösterileceği festival, bu yıl “İyileştiren Şeyler" temasıyla yola çıkacak. Festival, 16-26 Şubat tarihlerinde İstanbul’da, 2-5 Mart tarihlerinde de Ankara ve İzmir’de sinemaseverlerle buluşacak.

Festival direktörleri Serra Ciliv ve Pelin Turgut’un !f 2017 programını tanıttıkları toplantıya, !f İstanbul ana partneri İş Bankası Maximum Kart adına Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Burak Sezercan ve !f Yarın sponsoru Samsung adına Samsung Electronics Türkiye Mobil Ürünler Kıdemli Pazarlama Müdürü Burak Destici de konuşmacı olarak katıldı.

CİLİV: “İLHAMI JODOROWSKY'DEN ALDIK"

Festival direktörü Serra Ciliv, bu yılın temasının “İyileştiren Şeylerö olduğunu belirterek, “Bu ülkede yaşayan herkes gibi, bizim de ‘Bizlere ne güç verir? Ne şifa verir?’ soruları hep aklımızdaydı bu yılki festivali hazırlarken. Alejandro Jodorowsky'le !f'te bir kaç yıl önce yaptığımız bir röportajda ‘Dünyayı değiştiremeyiz, çok büyük; ancak iyileştiren şeyler yapabiliriz. İyileştiren sanat, iyileştiren müzik, iyileştiren ticaret’ demişti. Biz de ‘İyileştiren Şeyler’i konuşmaya başladık. Bizi zor zamanlarda ne iyileştirir diye birbirimize sorduğumuzda herkesin cevabı az çok aynıydı: Bir arada durabilmek, konuşabilmek ve ışık tutan filmler, kitaplar, şiirler…" ifadesini kullandı.

!f 2017’NIN YENİLİKLERİ

Bu yıl !f İstanbul ve Samsung ortaklığıyla Bomontiada Alt Sanat Mekanı’nda gerçekleşecek !f Yarın Sanal Gerçeklik ve İnteraktif Hikayeler Sergisi için çok heyecanlı olduklarını belirten Pelin Turgut ise, bu yılın yeni bölümlerini şöyle anlattı:

“Gerçeğin ne olduğunun tartışıldığı bir dönemde yeni nesil belgeselleri bir araya getirdiğimiz ‘Görme Biçimleri’ bölümü, adını yakın zamanda kaybettiğimiz ve çok sevdiğimiz John Berger’dan aldı. Çok sesli hikayeciliği desteklemek üzere son üç yıldır !f İstanbul ve Anadolu Kültür’ün ortaklaşa kurduğu Yeni Film Fonu’na bu yıl ek olarak Ortadoğulu belgeselcileri İstanbul’da bir araya getireceğimiz Doc Lab adlı belgeselciler buluşması düzenliyoruz. Bu yılın bir diğer önemli yeniliği Samsung desteğiyle gerçekleşen !f Yarın bölümü. Geleceğin sinemasını sadece anlatmakla yetinmeyip, bizzat deneyimleten bu sanal gerçeklik platformu ve sergisi, bu alanda yılın en çok konuşulan işlerini İstanbul’a getiriyor."

5 YILDIR İŞ BANKASI MAXİMUM KART İLE BİRLİKTE

İş Bankası Maximum Kart adına konuşan Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Burak Sezercan, !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali ile 5 yıldır sürdürdükleri işbirliğinden büyük mutluluk duyduklarını belirtti ve şunları söyledi: “Dünya değişiyor, hayatlar, beklentiler değişiyor. Özellikle içinde bulunduğumuz Dijital Çağ’da yaşadığımız hızlı teknolojik gelişmeler insan hayatının değişiminde büyük rol oynuyor. Değişime uğrayan yeni şeyleri artık eski kelimeler ile tanımlamakta zorlanıyoruz. !f İstanbul, 16 yıldır sürdürdüğü anlamlı yolculuğunda tüm bu değişimleri her yıl toplumsal menfaatleri, kaygıları, ümitleri odağına alarak sinema sanatı ile çok güzel anlatmayı başarıyor. Ruhlarımızı iyileştirici, yeni bakış açıları kazandıran filmlerden başarılı sentezler yapıp sinemaseverler ile buluşturuyor. Bu senenin programına baktığımızda insanı insan yapan ortak öğeleri işleyen, birleştirici eserleri görüyoruz. 16. yılında !f yine hayal gücüne, rüyalara, hepimizin içindeki özgür, geniş alanlara ve yaratıcılığın olasılıklarına işaret edip, sinemaseverlere ‘Kaçırmayın’ diyerek şifa olmak için sahneye çıkıyor. İşbirliğinin bizi heyecanlandıran diğer bir yönü, festival salonlarını ülkemizin toplam 30 şehrine ve hatta ülke sınırlarının dışına taşıyan ‘!f²’. ‘!f²’yi üniversiteli markamız İş’te Üniversiteli ile desteklemekten ötürü de ayrı bir heyecan duyuyoruz."



SAMSUNG VE !F İSTANBUL ORTAKLIĞI: !F YARIN

Samsung Electronics Türkiye Mobil Ürünler Kıdemli Pazarlama Müdürü Burak Destici ise, bu yıl ilk kez birlikte çalıştıkları !f İstanbul ile kurdukları ortaklığın çok değerli bir sonuca vardığını ve !f Yarın için büyük heyecan duyduklarını vurgulayarak, “Bu yıl festival kapsamında bir ilki gerçekleşecek olan !f Tomorrow- sanal gerçeklik ve interaktif hikayeler sergisi ile seyirciler, geleceğin teknolojisi sanal gerçeklikle tanışacak.Birbirinden farklı dünyalara yolculuk edecek. Samsung olarak, kültür sanat hayatına yeni bir soluk getiren !f İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali’ne yeni nesil giyilebilir sanal gerçeklik ürünlerimizle ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. !f Yarın Sanal Gerçeklik ve İnteraktif Hikayeler sergisinde, 360 derece panoramik görüş açısı sağlayan Samsung Gear VR gözlüklerle sinematik bir sanal gerçeklik ortamı yaratacağız. Bugün dünyanın en inovatif teknoloji şirketlerinden biri olarak yenilikçi fikirler ve teknolojilerle dünyaya ilham vermeyi amaçlıyoruz. Bunu yaparken dünyayı değiştiren teknolojileri insanların günlük yaşamlarına dahil ediyoruz ve geleceğe yön veriyoruz. !f Yarın kapsamında sinemaseverler Samsung Gear VR deneyimi ile son yılların ses getiren filmlerini heyecan verici bir dünyanın içinde izleyebilecek" diye konuştu.

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