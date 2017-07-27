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DHA İSTANBUL - EYÜP'TE YILDIRIM DÜŞMESİ SONRASI YANGIN ÇIKTI

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL Eyüp'te akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu bir işyerine ait depoda yangın çıktı. Alevler tüm depoyu sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını...

DHA İSTANBUL - EYÜP'TE YILDIRIM DÜŞMESİ SONRASI YANGIN ÇIKTI

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL
Eyüp'te akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu bir işyerine ait depoda yangın çıktı. Alevler tüm depoyu sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 3.5 saatte kontrol altına aldı. 
İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini arttıran yağmur nedeniyle Halitpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir depoya yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan depoya müdahale etmeye başladı. Bu sırada yangının büyük olması nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine takviye istedi. Çevre ilçelerden olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına dört koldan müdahale etti. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık görevlileri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 3.5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında elinden hafif bir şekilde yaralanan bir itfaiye erine sağlık görevlileri olay yerinde bulunan ambulansta müdahale etti. Eline pansuman yapılan itfaiye eri söndürme çalışmalarına devam etti. İtfaiye ekipleri olay yerinde soğutma çalışması yaptı. 

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Görüntü Dökümü:
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- Olayın meydana geldiği yer
- İtfaiye ekiplerinin çalışması
- Alev alev yanan işyeri
- İşyeri sahibi ile röp 
- Genel ve detaylar 
 

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