DHA İSTANBUL - EVİNE HACİZE  GELENLERİ TİNERLE KOVALADI

Haber: Süleyman KAYA Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL,()

Zeytinburnu'nda evine hacize gelen avukat ve icra memurlarını tinerle kovalayan 59 yaşındaki emekli İbrahim Bilakaya, üzerine tiner döküp kendisini yakmak istedi. Polisler tarafından ikna edilen Bilakaya, gözaltına alındı.

İddiaya göre olay, saat 15.00 sıralarında Çırpıcı Mahallesi, Çınar-9 Sokak üzerinde meydana geldi. İşçi emeklisi İbrahim Bilakaya, oturduğu evine hacize gelen avukat ve icra memurlarını görünce çılgına döndü. Bilakaya, evine almak istemediği avukat ve icra memurlarıyla tartıştı. Bunun üzerine avukat ve icra memurları durumu polise bildirdi. Görevliler, polis eşliğinde eve girmek isteyince, İbrahim Bilakaya, bir şişe tinerle görevlileri kovaladı. Bu sırada polis havaya ateş etti. Sokak ortasında üzerine tiner döken Bilakaya, evine döndü. Çevrede güvenlik önlemi alan polislere, Bilakaya, kendisini yakmakla tehdit etti. Polislerin yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonuç verdi. Bilakaya, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü

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-Olay yerine gelen polis ekipleri

-Polislerin icra memurları ve avukatlarla konuşmalar

-Meraklı vatandaşlar

-İbrahim Bilakaya'nın polis aracına bildirilmesi

-Vatandaşlarla röp

--Genel ve detay görüntüler

