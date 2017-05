DHA İSTANBUL- ET VE BALIK KURUMU MAĞAZALARI ÖNÜNDE UCUZ ET YOĞUNLUĞU

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL

Et ve Balık Kurumu satış mağazaları önünde kasaplara göre daha ucuza satılan etten almak isteyenler yoğunluk oluşturdu.

Fatih'teki Et ve Balık Kurumu satış mağazasına gelenler kasaplara göre daha ucuza satılan kıyma ve etten almak için beklediler.

Vatandaşlar kasapta kilosu 39 liradan satılan kıymayı 29 liradan, 41 liradan satılan dana kuşbaşıyı ise 31 liradan aldı. Ancak satılan et miktarı az olunca her vatandaş 1'er kilo kıyma ve kuşbaşı alabildi. Kuzu eti ise yoktu. Bir vatandaş kuzu eti almak için geldiğini ancak satılmadığı için geri döndüğünü söyledi. Bir vatandaş ise sadece birer kilo kıyma ve kuş başı alabildiğini söyleyerek yeniden sıraya gireceğini ifade etti.

Görüntü Dökümü:

------------

-Et balık kurumu

-Yoğunluk

-Vatandaşlar

-Kıyma çeken görevliler

-Vatandaşlar ile röportaj

-Detaylar