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DHA İSTANBUL - ESKİ MİLLETVEKİLİNİN OĞLU SİLAHLA KENDİSİNİ YARALADI
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İstanbul AK Parti İstanbul eski Milletvekili Gülseren Topuz'un doktor oğlu Berk Topuz kendisini silahla yaraladı. Gülseren Topuz ile İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof....
GÜNDEM 08.10.2019, 15:59
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İstanbul
AK Parti İstanbul eski Milletvekili Gülseren Topuz'un doktor oğlu Berk Topuz kendisini silahla yaraladı.
Gülseren Topuz ile İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erkan Topuz'un oğulları olan Berk Topuz (37), iddiaya göre Nakkaştepe'deki evlerinde silahla kendisini vurdu. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Kolundan yaralandığı öğrenilen Topuz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Polis ve sağlık ekipleri
-Detaylar
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