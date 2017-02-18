DHA İSTANBUL - ESKİ HAKİM VE SAVCILARIN GÖZALTINA ALINMASI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ soruşturması kapsamında aranan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya'yı gözaltına alması cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şüphelilerin, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmesi de cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntü Dökümü
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-Gözaltına alınanların polis araçlarına bindirilmesi
-Hakim ve Savcıların sağlık kontrolünden geçirilmesi
-Genel ve detaylar