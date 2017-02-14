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DHA İSTANBUL - ESKİ FUTBOLCULAR FETÖ ÜYELİĞİNDEN HAKİM KARŞISINDA

  Haber: Ümit TÜRK - İstanbul / FETÖ/PDY üyeliği suçundan eski futbolcular Uğur Tütüneker, İsmail Demiriz ve Arif Erdem'in yargılanmasına başlandı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında...

DHA İSTANBUL - ESKİ FUTBOLCULAR FETÖ ÜYELİĞİNDEN HAKİM KARŞISINDA

 

Haber: Ümit TÜRK - İstanbul /

FETÖ/PDY üyeliği suçundan eski futbolcular Uğur Tütüneker, İsmail Demiriz ve Arif Erdem'in yargılanmasına başlandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "Terör örgütü üyeliği" suçundan dava açılan eski futbolcular İsmail Demiriz, Uğur Tütüneker ve Arif Erdem'in yargılanmasına başlandı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu yargılanan İsmail Demiriz ile tutuksuz sanık Uğur Tütüneker avukatlarıyla birlikte katıldı. Davanın firari sanığı Arif Erdem'i ise avukatı temsil etti. Duruşma hakimin iddianameyi okumasıyla devam ediyor.

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığınca hazırlanan 92 sayfalık iddianamede, eski milli futbolcular hakkında ayrı ayrı "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor.

 

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