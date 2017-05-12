DHA İSTANBUL -  ERİK İÇİN CANLARINI TEHLİKEYE ATTILAR

* Erik toplamak için boylarını oldukça aşan duvara çıkan çocuklar, ağaçlara ulaşmak için de tehlikeli hareketler yaptı.

* Şans eseri düşmeden erik toplamayı başaran çocuklar, topladıkları erikleri de yoldan geçen araçlara attılar.

Haber-Kamera:Özgür EREN İSTANBUL ()

Şişli Feriköy Mezarlığının içerisinde duvar kenarında bulunan erik ağaçlarından meyve toplayan çocuklar tehlikeye davetiye çıkarttı. Kameralara yansıyan görüntülerde 7 küçük çocuk, yaklaşık 5 metre yükseklikteki duvarın kenarında bulunan ağaçlardan meyve toplamaya çalıştı . İki çocuk reklam panolarının üstüne çıkıp duvara doğru sarkarak ağaçların olduğu yere ulaşmak istedi. Kameraları fark eden çocukların bazıları ağaçların arkasına saklanırken bazıları ise duvarın kenarında koşmaya başlayarak kaçtı.

ERİKLERİ YOLDAN GEÇEN ARAÇLARA ATTILAR

Topladıkları erikleri ellerindeki poşetlere koyan çocuklar bir süre sonra yola inerek araçların arasında dolaştılar. İçlerinden bazı çocuklar yoldan geçen araçlara topladıkları erikleri atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Bir süre daha yolda araçların arasında dolaşan çocuklar daha sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

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-Erik toplamaya çalışan çocuklardan görüntü

-Bazı çocukların panonun üzerine çıkması

-Çocukların duvarın üzerinde koşması

-Çocukların araçların arasında dolaşması

-Çocukların yoldan geçen araçlara erik atması

-Genel ve yakın detaylar

