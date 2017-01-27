DHA İSTANBUL - ERGENEKON DAVALARINDA BİRLEŞTİRME KARARI…

Serpil KIRKESER, İstanbul

Ergenekon Davası kapsamında ifadeleri alınamadığı için dosyaları ayrılan Bedrettin Dalan, eski milletvekili Turan Çömez, emekli Tümgeneral Mustafa Bakıcı, Emrah Gönenci ve Saipir Deblevidze'nin yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, 5 sanık hakkındaki dosyanın, Ergenekon ana davası'yla birleştirilmesine karar verdi.

SANIKLAR KATILMADI, SAVCI BİRLEŞTİRME TALEBİNDE BULUNDU

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar katılmazken, Bedrettin Dalan'ı duruşmada avukatı Oğuz Can Bahar temsil etti. Duruşma savcısı İsmail Özmumcu, 5 sanık hakkındaki dosyanın, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ana dava ile birleştirilmesini talep etti.

“EĞER DARBE GİRİŞİMİ BAŞARILI OLSAYDI BUGÜN ONLARIN YERİNE SİZLER VE BİZLER CEZAEVİNDE OLACAKTIKö

Dalan'ın avukatı Oğuz Can Bahadır da savcının mütalasına katılmadıklarını belirterek, “Müvekkilimin mahkemenizce savunması alınmıştır. Dava dosyalarının birleştirilmesi davanın uzamasına sebep olacaktır. Müvekkilim hakkında beraat kararı verilerek Ergenekon diye tabir edilen davada ilk kararı veren mahkeme olmanızı talep ederim. Zaten bu davanın tüm soruşturmalarını yapan ayrıca yargılamasını yapıp mahkumiyet kararı veren polis, hakim ve savcılar daha sonra bu ülkede darbe girişiminde bulunmuşlardır. Şu anda da cezaevindedirler. Eğer darbe girişimi başarılı olsaydı bugün onların yerine sizler ve bizler cezaevinde olacaktık. Hatta bir kısmımız infaz edilmiş olacaktı" diye konuştu.

DAVANIN BİRLEŞTİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Yargıtay tarafınan usulden ve esastan bozulan Ergenekon Ana Davası'nın İstanbul 4. Ağır ceza Mahkemesi'nde 2017/16 esas sayılı dava dosyası numarası aldığını belirten mahkeme heyeti, mahkemelerinde görülen dava ile İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ana dava arasında fiili ve hukuki irtibat nedeniyle birleştirilmesine karar verdi. Böylece 5 sanık da , 21 Haziran'da görülecek olan Ergenekon Ana Davası'yla yargılanmalarına başlanacak.

DOSYALARI AYRILMIŞTI

Ergenekon Davası 5 Ağustos 2013 yılında karara bağlanmış, Ergenekon Davası kapsamında firari oldukları için Bedrettin Dalan, eski milletvekili Turan Çömez, emekli Tümgeneral Mustafa Bakıcı, Emrah Gönenci ve Saipir Deblevidze'nin yargılandığı dava ise ayrılmıştı. Dava devam ederken Bedrettin Dalan ve Mustafa Bakıcı İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen duruşmalarda ifade vermiş ve haklarındaki yakalama kararı kaldırılmıştı. Diğer sanıklar Turan Çömez, Emrah Gönenci ve Saipir Deblevidze ise dava kapsamında hala firari oldukları için ifadeleri alınamamıştı.



