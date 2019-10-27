DHA İSTANBUL - ERDOĞAN, MERKEL İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Haber: İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel'in görüşmesinde, Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanı sıra ikili ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanı sıra ikili ve bölgesel konular ele alınmıştır" denildi.