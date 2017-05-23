Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde konuşuyor.

İngiltere'deki terör saldırısına değinen Erdoğan, "İngiltere'nin Manchester şehrinde meydana gelen terör saldırısını şiddetli kınadığımı ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak saldırıda ilk belirlemelere göre 22 vatandaşını kaybeden, 59 vatandaşı yaralanan İngiltere devletinin ve İngiliz halkının acısını paylaşıyoruz. Terör örgütleriyle mücadelesinde tüm ülkeler gibi İngiltere'nin de yanında olduğumuzu burada ifade etmek isterim" dedi.

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-Erdoğan'ın açıklaması

