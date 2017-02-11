DHA İSTANBUL- ERDOĞAN İLE GUTERRES GÖRÜŞMESİ



- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Haber: Özgür ALTUNCU / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın yazılı bir açıklama yaptı.

KALIN'DAN YAZILI AÇIKLAMA

BM Genel Sekreteri Guterres'in, ilk ikili resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini hatırlatan Kalın, " Guterres, Cumhurbaşkanımızla Haziran 2015'te BM Mülteciler Yüksek Komiseri olarak geldiği Midyat'ta görüşmüştü. Bugün gerçekleşen görüşmede Midyat Geçici Barınma Merkezi'nde gerçekleştirdiği temasları hatırlatarak Cumhurbaşkanımıza Türkiye'nin mültecilere gösterdiği evsahipliği ve cömertlik için müteşekkir olduğunu ifade etti "dedi.

GÖRÜŞMEDEN DETAYLAR

Guterres'in, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler için "son derece önemli bir ülke" olduğunu kaydettiği, özellikle Medeniyetler İttifakı projesi ve arabuluculuk dostları grubu kapsamında üstlendiği öncü rolden övgüyle bahsettiğini belirten İbrahim Kalın açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin bölgedeki tüm krizlerin çözümü bakımından anahtar ülke olduğunu vurguladı. Suriye'de barış ve istikrarın yeniden tesisi için Astana ve Cenevre'de devam eden görüşmelerin önemine dikkat çekerek “siyasi çözümün sağlanması için birlikte çalışalım" mesajı verdi. Cumhurbaşkanımız ve Guterres, terörle mücadele konusunda fikir alışverişinde bulundu ve bu bağlamda atılması gereken adımlar konusunda mutabık kaldılar. Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümün sağlanması için müzakerelere destek vermeyi sürdüreceğimizi vurguladı. Filistin'de iki devletli çözümün desteklenmesi hususunda mutabık kalındı. Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler'in küresel barış ve istikrar için etkin şekilde çalışmasının önemine ve çerçevede özellikle Güvenlik Konseyinde reform ihtiyacına dikkat çekerek Guterres'e Genel Sekreter sıfatıyla ilk ikili resmi ziyaretini ülkemize gerçekleştirdiği için teşekkür etti.



Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın Guterres ile tokalaşması

-Görüşmeden görüntü

11.02.2017 - 14.25 Haber Kodu : 170211097