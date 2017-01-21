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DHA İSTANBUL- ERDOĞAN'DAN "LAV"LI SALDIRILARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

  * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstedikleri kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne lav silahı ile ateş etsinler. İstedikleri kadar Ak Parti'nin il teşkilatına lav silahı ile ateş etsinler. Bunlar ile bir yere varmak mümkün...

DHA İSTANBUL- ERDOĞAN'DAN "LAV"LI SALDIRILARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

 

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"İstedikleri kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne lav silahı ile ateş etsinler. İstedikleri kadar Ak Parti'nin il teşkilatına lav silahı ile ateş etsinler. Bunlar ile bir yere varmak mümkün değil. Bunlar ile bir yere varmak mümkün değil"

" Bunu iyi bilsinler ki; bizler bu yola her şeyimizi koyduk"

Haber: Gülseli KENARLI - Hakime TORUN - Kamera: Güven USTA İSTANBUL ()

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, M4 Hattı Tavşantepe, Pendik, ve Yakacık metro istasyonlarının açılış törenine katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl binalarına düzenlenen lav silahlı saldırılara ilişkin konuşan Erdoğan, “Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıların aşmasının yolu işte bu manzaradır. Toplu açılış ile verdiğimiz mesajlar, birlikteliktir. Ülkemizi terör, baskı, kuşatma ile ayak oyunları, riyakârlık, algı operasyonları ile sindirmek, huzursuz etmek isteyenleri bozacak olan manzara işte budur. İstedikleri kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne lav silahı ile ateş etsinler. İstedikleri kadar Ak Parti'nin il teşkilatına lav silahı ile ateş etsinler. Bunlar ile bir yere varmak mümkün değil. Bunlar ile bir yere varmak mümkün değil. Bunu iyi bilsinler ki; bizler bu yola her şeyimizi koyduk" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Erdoğan'ın açıklaması

-Detaylar

 

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