DHA İSTANBUL- ERDOĞAN: BİZ BURALARDAN ARTIK GERİ ADIM ATAMAYIZ.

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Dün akşam ABD Başkanı Sayın Trump ile de bu işleri konuştuk. İki gün önce Sayın Putin ile de bunları konuştuk. Dedik ki; 'Biz buralardan artık geri adım atamayız. Biz mazlumların, mağdurların yanındayız' dedik"

"Şu anda Afrin Harekatı da güçlü bir şekilde devam ediyor. Noktayı koyduk ama Afrin ile bitmeyecek iş. Arkada İdlib var, Membiç var"

Haber: Taner YENER - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar 6. Olağan İlçe Kongresi öncesinde spor salonu önünde kendisini bekleyenlere otobüs üzerinden seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazıları rahat durmadı. Nerede? PKK. 40 yıldır bu PKK rahat durmuyor. Hep sabrettik. Bir yere kadar. Şimdi nereye geldik. Geldiğimiz yer ortada. Ve dedik ki artık bunlara haddini bildirmemiz lazım. Cudi'de, Gabar'da, Bestler Dereler'de, Tendürek'te inlerine gireceğiz dedik mi? Girdik mi? Kaçacak delik aradılar. Ve işte Suriye'ye kaçtılar. PKK, PYD ile beraber oldu. YPG ile beraber oldu. Onlara orada gereken ders verildi mi? Şu an itibarıyla teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3 bin 700'ü aştı ve devam ediyoruz, devam edeceğiz" dedi.

"NOKTAYI KOYDUK AMA AFRİN İLE BİTMEYECEK İŞ"

ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesine değinen Erdoğan, "Dün akşam ABD Başkanı Sayın Trump ile de bu işleri konuştuk. İki gün önce Sayın Putin ile de bunları konuştuk. Dedik ki; 'Biz buralardan artık geri adım atamayız. Biz mazlumların, mağdurların yanındayız' dedik. 'Bu millet tarihte mazlumların, mağdurların yanında olmanın adımını atmıştır' dedik. Hiçbir zaman zalimlerin yanında olmadık.

Alma mazlumun ahını, çıkar aheste, aheste. Onun için bu hassasiyet içinde adeta sınıra, Hatay'a kervanlar halinde gidiyorlar. Kiminle buluşmaya? Oradaki Mehmetçiklerimizle. Ve Mehmetçiklerimizle beraber, onlara güç, heyecan veriyorlar. Şu anda Afrin Harekatı da güçlü bir şekilde devam ediyor. Noktayı koyduk ama Afrin ile bitmeyecek iş. Arkada İdlib var, Membiç var. İnşallah buralarda da hak orada tecelli edene kadar yola devam" şeklinde konuştu.

KASIM'DA SEÇİM

Erdoğan, yeni bir döneme girildiğini ifade ederek, "Mart'ta biliyorsunuz yerel seçimler var" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kasım'da da Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi seçimi var. Buna hazır mıyız? Yeni bir dönem başlayacak buna hazır mıyız?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle paralel devletmiş, şuymuş, buymuş böyle bir şey tanımıyoruz. Nerede o paralelciler. Kimisi Pensilvanya'da, kimisi Avrupa'da kaçtılar, gitti. Onlar kaçacak o kadar" dedi.



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