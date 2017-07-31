DHA İSTANBUL - EMNİYET MÜDÜRÜ MAKAMINDA ÖLÜ BULUNDU

İbrahim YILDIZ, İstanbul
Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, makamında ölü bulundu. Çalışkan'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi
Görüntü Dökümü
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emniyet müdürlüğü
İbrahim YILDIZ, İstanbul Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, makamında ölü bulundu. Çalışkan'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi Görüntü Dökümü ------------------------ emniyet müdürlüğü
31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:01
İbrahim YILDIZ, İstanbul
Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan, makamında ölü bulundu. Çalışkan'ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi
Görüntü Dökümü
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emniyet müdürlüğü
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