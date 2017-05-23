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DHA İSTANBUL - EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN EMEKLİ POLİSLERLE BULUŞTU

  Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan ve 2016 yılında emekli olan polisler onuruna Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde  tören düzenlendi. Törende, emekli polisler biraraya geldi....

DHA İSTANBUL - EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN EMEKLİ POLİSLERLE BULUŞTU

 

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL
İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan ve 2016 yılında emekli olan polisler onuruna Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde  tören düzenlendi. Törende, emekli polisler biraraya geldi. İl Emniyet Müdürü  Mustafa Çalışkan de katıldığı törene, “Polis Bandosu" bünyesinde kurulan Mehteran Takımı  sahne aldı.   
İl Emniyet Müdürü Çalışkan yaptığı açıklamada," Tüm personelimiz bir gün emekli olacak. Bu bilinçle emekli personellerimizi unutmadığımızı iyi ve kötü günlerinde daima birlikte olacağımızı göstermek amacıyla bu organizasyonları düzenliyoruz. Düzenlemeye de devam edeceğiz" dedi. Çalışkan, "Bir polisin ailesi de polis gibidir. Mesleğin tüm zorluklarına bizlerle beraber göğüs geren , her şartta sonsuz desteklerini esirgemeyen eşlere ve çocuklarımıza da minnet borçluyuz" diye konuştu.
Mehter takımının gösterisinden sonra emekli olan emniyet mensuplarına İl Emniyet Müdürü Çalışkan plaket verdi

Görüntü Dökümü 
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-Mustafa Çalışkanın konuşması 
-Mehter takımının gösterisi
-Plaket töreni
-Genel ve Detaylar 
 

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