DHA İSTANBUL- EMİNÖNÜN'DE KUVVETLİ YAĞIŞ

Haber-Kamera: Hayati KILIÇ İstanbul Eminönü'nde kuvvetli yağış etkili oldu. Galata köprüsü'ndeki esnaf ise yağış ile etkili olan rüzgarla mücadele etti. Görüntü Dökümü: ------------- -Yağıştan detaylar -Galata köprüsü -Genel...

29 Ağustos 2017 Salı 18:03