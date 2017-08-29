DHA İSTANBUL- EMİNÖNÜN'DE KUVVETLİ YAĞIŞ 

Haber-Kamera: Hayati KILIÇ İstanbul
Eminönü'nde kuvvetli yağış etkili oldu. Galata köprüsü'ndeki esnaf ise yağış ile etkili olan rüzgarla mücadele etti.
Görüntü Dökümü:
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-Yağıştan detaylar
-Galata köprüsü
-Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Hayati KILIÇ İstanbul Eminönü'nde kuvvetli yağış etkili oldu. Galata köprüsü'ndeki esnaf ise yağış ile etkili olan rüzgarla mücadele etti. Görüntü Dökümü: ------------- -Yağıştan detaylar -Galata köprüsü -Genel...
29 Ağustos 2017 Salı 18:03
Haber-Kamera: Hayati KILIÇ İstanbul
Eminönü'nde kuvvetli yağış etkili oldu. Galata köprüsü'ndeki esnaf ise yağış ile etkili olan rüzgarla mücadele etti.
Görüntü Dökümü:
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-Yağıştan detaylar
-Galata köprüsü
-Genel ve detaylar
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