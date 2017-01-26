DHA İSTANBUL- EMİNÖNÜ'DE ANNESİNİN DENİZE ATTIĞI BEBEK ARANIYOR

İSTANBUL- EMİNÖNÜ'DE ANNESİNİN DENİZE ATTIĞI BEBEK ARANIYOR
Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul
Eminönü'nde annesi tarafından denize atıldığı belirtilen 40 günlük Tuğçe bebeği arama çalışmaları devam ediyor.
Deniz Polisi, dün havanın kararmasının ardından sona eren çalışmalar saat 11.00'da yeniden başladı. Deniz Polisi'ne bağlı dalgıç timi Eminönü Adalar İskelesi önünde dalarak bebeği aramaya devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
---------------
-Deniz Polisi
-Botlar
-Dalgıçların suya atlaması
-Arama çalışmalarından görüntüler