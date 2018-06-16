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DHA İSTANBUL - EMİNE ERDOĞAN'DAN MEZARLIK ZİYARETİ

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN / İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, babası Cemal Gülbaran ve annesi Hayriye Gülbaran ile kayınvalidesi Tenzile Erdoğan ile  kayınpederi Ahmet Erdoğan'ın Karacaahmet Mezarlığı'ndaki...

DHA İSTANBUL - EMİNE ERDOĞAN'DAN MEZARLIK ZİYARETİ

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN / İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, babası Cemal Gülbaran ve annesi Hayriye Gülbaran ile kayınvalidesi Tenzile Erdoğan ile  kayınpederi Ahmet Erdoğan'ın Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti. Emine Erdoğan'a ziyaret sırasında  kızı Sümeyye ile torunu da eşlik etti.  Mezarlık çıkışı vatandaşlarla bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren  Emine Erdoğan, daha sonra mezarlıktan ayrıldı. 

Görüntü Dökümü:
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-Mezarlığa giriş
-Alına güvenlik önlemi
-Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye'nin görüntüsü
-Torunun görüntüsü
-Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi
-Fotoğraf çektirmesi
-Mezarlıktan ayrılması
-Genel ve detaylar 
 

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