DHA İSTANBUL - EMEKLİ OLAN HOSTESE RENKLİ SÜRPRİZ



Haber-Kamera: Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,()

THY'nin 20 yıllık kabin amiri Zeynep Konak'ı arkadaşları, son olarak uçuş yaptığı Havana- İstanbul seferi sonrası Atatürk Havalimanı'nda adını balonlara yazarak karşıladı. Adının harflerinden oluşan balonlarda adını görünce çok mutlu olduğunu belirten Zeynep Konak, 1998 yılında THY'ye girdiğini çalıştığı 20 yıllık süre içinde birçok olay yaşadığını belirterek, bir anısını şöyle anlattı:

“ Bir uçuşumuzda bir kadın yolcumuz birden fenalaştı ve istİfra etmeye başladı. Üstü başı her tarafı berbat oldu. Kendisini ön tarafa aldık. Bir süre sonra açıldı. Temizledik ancak elbiseleri giyilecek gibi değildi. Hemen tüm uçucu arkadaşlarımla bir araya gelip kendi valizlerimizde olan giysilerimizden hanımın üstüne olanları ayırdık ve kendisini bir güzel giydirdik. Çok mutlu oldu, hoşuna gitti ve uzun süre bize teşekkür etti."

THY'de çalıştığı 20 yıl boyunca görevini hiç aksatmadığını kabin hizmetlerinin en üst görevi olan Purser'liğe kadar yükseldiğini belirten Konak, yeni katılacak arkadaşlarına da, “"Burada çalışmanın çok büyük bir kazanımları var, çok büyük ayrıcalık. Çalıştığım için çok mutluyum. Bir daha dünyaya gelsem yine bu şirkette, yine bu işi yapardım. Bütün arkadaşlarıma emniyetli, güzel yüzlü ve güvenli uçuşlar diliyorum. Dualarım her zaman onlarla olacak. Ben de onların yanında olacağım muhakkak" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Balonlarla Zeynep yazısı altında Konak

-Konak'ın arkadaşlarına sarılması ve poz vermeleri

-Konak'ın konuşması

-detaylar