Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL() CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “16 milyon insan mağdurdur. Onların mağduriyetini inşallah en kısa zamanda telafi edeceğiz" dedi

Ekrem İmamoğlu, Cuma namazını Beylikdüzü'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kıldı. İmamoğlu'na Muharrem İnce ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de eşlik etti.

Cami çıkışı İmamoğlu'na, Binali Yıldırım'ın "Asıl mağdur olan benim. 31 Mart'ta gasp edilen oyların hesabını 23 Haziran'da soracağız" açıklaması soruldu. İmamoğlu, "Bir daha karşılaştığınızda sorun acaba kendi söylediklerine kendisi inanıyor mu diye. Ben inandığını düşünmüyorum. Neyin gaspı, hangi gerekçe? Millet görüyor zaten. Onun için bence şu an söylediklerine kendisi de inanmıyordur. Belki aday olmakla mağdur olmuş olabilir" şeklinde yanıt verdi.

"Gerçek mağduriyet 16 milyon insanın mağduriyeti" diyen İmamoğlu, " Mağduriyet edebiyatı yapanlara söyleyeyim. 16 milyon insan mağdurdur. Onların mağduriyetini inşallah en kısa zamanda telafi edeceğiz. Hiç kimse kuşku duymasın. Demokrasi adına Türkiye Cumhuriyetimizin, ülkemizin, milletimizin geleceği adına için hep birlikte omuz omuza mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu

“BİRÇOK İNSANIN BÖYLE KATKILARLA BENİ DESTEKLEMESİ MANEVİ OLARAK BENİM İÇİM ÇOK DEĞERLİ"

Daha sonra İmamoğlu'na, “CHP'nin bağış kampanyası ne durumda? Bir de Saadet Partisi adayı size para yardımında bulundu. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir" sorusu yöneltildi. Ekrem İmamoğlu, “CHP olarak partimiz böyle bir kampanyayı başlattı. Bu anlamda yasal serbestliği var. Tabii ben onu takip etmiyorum ama ilgi olduğunu görüyorum. Bir çocuğumuzun, 'Anneler gününe biriktirdim, 30 liram vardı, hesabınıza yolladım' deyip bana mesaj atması ya da birçok insanın böyle katkılarla beni desteklemesi manevi olarak benim için çok değerli ve önemli" şeklinde cevap verdi.

“HEMŞERİLERİMİN SOFRASINA MİSAFİR OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Ekrem İmamoğlu iftar ziyaretlerine yönelik sorulan soruya da “10 yıldır benim iftar sofralarım halkımızın evidir. Devam ediyoruz. Dün Eyüp'teydik. Sadece bir gezi planlamıştım. Göreve geldikten sonra bir gelenek olarak KKTC ziyareti planlamıştım. Onu yapacağım. Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyaret edeceğim. Rahmetli Rauf Denktaş'ın mezarını ziyaret edeceğim. Oradaki şehitlerimizi ziyaret edeceğim. Pazartesi döndükten sonra yine İstanbul'un farklı ilçelerinde komşularımın, hemşehrilerimin sofralarına misafir olamaya devam edeceğim" diye cevap verdi.

Muharrem İnce ise, "Hepimizin kardeşçe yaşadığı bir Türkiye'yi kurabilmek için, 23 Haziran'da, Ekrem İmamoğlu'nu açık ara farkla seçtirmemiz lazım" dedi.

Görüntü dökümü

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-İmamoğlu ve İnce'nin camiye gelişi

-Camiden genel detaylar

-İmamoğlu'nun konuşması

-İnce'nin konuşması