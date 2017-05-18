DHA İSTANBUL-  EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ:  (DOLARDAKİ YÜKSELİŞ) DÜN KAÇTI, BUGÜN KAÇ OLDU. 3.64. SEBEP NE ?

* Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,

" (Dolardaki yükseliş) Kur oranları, kur rakamları bir ekonomik gösterge değildir. Net bir şekilde bir ekonomik gösterge değildir. Bunlar tüm dünyadaki gelişmelerden etkileniyor. Mesela dün kaçtı? Bugün kaç oldu. 3.64. Sebep ne ?"

" Birileri işte Trump'un söylemiş olduğu, FBI Başkanını görevden almakla ilgili söylemlerini dikkate alarak, bunu da kullanarak, bu şekilde bir spekülasyon var .Bunun bir ekonomik tabanı var mı Allah aşkına?"

" (Booking.com ile görüşme) Bir kaç defa görüşüldü. Kendilerinin bu konudaki yaklaşımlarını şuanda net bir şekilde bize yansıtabildiklerini söylemek zor"

"Merkez Bankamızın son dönemdeki bütün kararlarını ve eylemlerini destekliyorum"

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul ()

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yaptırılan eğilim anketi sonuçlarının açıklandığı basın toplantısına katıldı. Florya'da bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zeybekci'ye ilk olarak Türkiye'de faaliyetleri yasaklanan Booking şirketiyle yapılan görüşme soruldu.

BOOKİNG YASAĞI

Booking yönetimiyle müsteşar yardımcısı seviyesinde görüştüklerini ve taleplerini ilettiklerini söyleyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci," Bir kaç defa görüşüldü. Kendilerinin bu konudaki yaklaşımlarını şuanda net bir şekilde bize yansıtabildiklerini söylemek zor. Ama biz onlara şunu söylüyoruz; 'Türkiye'deki faaliyetlerinizi, Türkiye'deki bir büronuz eliyle yapmanızı istiyoruz. Sizi desteklememiz gereken ne varsa bunu yapmaya da hazırız. İsterseniz gelin bu faaliyetlerinizi serbest bölgesi içinde yapın'. Booking hakikaten önemli. Türk turizmi için de önemli. Aynı zamanda turizm alanında faaliyet gösteren Türkiye'deki kayıtlı şirketlerin her türlü mükellefiyetini yerine getirirken yüklendikleri maliyetleri, Booking'in yüklenmemesini düşünmek de son derece haksız olur. Gerekirse bizzat ben de görüşmeyi düşünebilirim onlarla" diye konuştu.

MERKEZ BANKASININ KARARLARI

Bir soru üzerine, "Merkez bankamızın son dönemdeki bütün kararlarını ve eylemlerini destekliyorum" diyen Bakan Zeybekci," Kullanabileceği çok daha fazla enstrüman, hareket edebileceği çok daha geniş bir alan var. Oyunun içine girmeden, doğrudan müdahale etmeden de merkez bankamız olması gereken yerde duruyor. Bu konudaki gerekli adımları da atıyor" diye konuştu.

KURLA İLGİLİ DURUM

Döviz kurlarındaki oynamayla ilgili de " Kurla ilgili maalesef spekülatif bir alan var" diyen Zeybekci şunları söyledi: Yüzde 50 ihracata dayalı bir şirketin döviz bazında borçlanmaları da yüzde 50 seviyesinde olmalı. Gelir ve giderlerini garanti altına almalı. Maceraya girmemeli diye söylüyorum hep. Kur oranları, kur rakamları bir ekonomik gösterge değildir. Net bir şekilde bir ekonomik gösterge değildir. Bunlar tüm dünyadaki gelişmelerden etkileniyor. Mesela dün kaçtı? Bugün kaç oldu. 3.64. Sebep ne ? Birileri işte Trump'un söylemiş olduğu, FBI Başkanını görevden almakla ilgili söylemlerini dikkate alarak, bunu da kullanarak, bu şekilde bir spekülasyon var. Bunun bir ekonomik tabanı var mı Allah aşkına? Dün bir Türk Bankası yurtdışı piyasalarda borçlanmaya çıktığında onun borçlanma talebine 4 Milyar Dolarlık ber talep geliyor. Hazineye, devlete, şuna buna değil arkadaşlar. Özel bir Türk bankasına. Faizler düşürülerek geliyor.Türkiye'ye karşı pozitif yönde yoğun bir ilgi var ve bu devam edecek. Kolaklıkla speküle edilen, merkez bankamızın da müdahale etmediği ve etmesini de istemediğimiz bir alan bu. Merkez bankamızın bu spekülasyonlara, bu oyuna girmesini asla ve asla tasvip etmiyorum. Zaman içinde aşağıya doğru indirerek devam edeceğiz. Ve şuanda gelmiş olduğumuz kurla ilgili nokta, olumlu bir noktadır. 3.50 seviyeleri. Bu bizim için, ihracatçılarımız için ne derece iyidir değildir, onlara girmek istemiyorum ama kendi aramızda biz bunu çok iyi biliyoruz. İhraçatcımız nereye kadar bu işten memnun, nereden sonra aman artık düşsün ama çıkmasın dediğini gayet iyi biliyoruz. Kurla ilgili asıl olan şey, öngörülebilir bir seviyedir. Aşırı oynaklık, aşağı doğru da, yukarı doğru da kimseyi memnun etmez.

OHAL DEVAM EDECEK Mİ ?

OHAL'in ekonomiye etkileri üzerine bir soruya da yanıt veren Bakan Zeybekci," Olağanüstü hali kim ister allah aşkına? İsteyen kimse var mı ? Cumhurbaşkanımız, asla, Başbakanımız asla. Hükümetimiz asla. Ak parti iktidarı olarak biz OHAL istiyor muyuz ? Asla. OHAL'i gerektiren şartların biran önce ortadan kalkmasını ve Türkiye'de OHAL'in sonlanmasını hep beraber istiyoruz. Bu keyfe keder birşey değil ki . OHAL mi istedik durup dururken. Terörist başı hala Amerika'daki en önemli gazetelerde makale yayınlayabiliyor. Türkiye'de kendisine bağlı teröristlere hala her türlü mesajı ulaştırabiliyor. Sosyal medyadaki sapkınların mesajlarıyla Türkiye'nin nasıl tehdit altında olduğunu hep beraber görüyoruz. Bölücü terör örgütünün faaliyetleri ve diğer terör örgütleri faaliyetleri ortada. Türkiye biran önce olmaması gereken bu OHAL'den kurtulacaktır. Bu sürdürülebilir değildir" şeklinde konuştu.

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