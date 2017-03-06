DHA İSTANBUL (EK)- KİLYOS PLAJI'NA MOLOZ DÖKTÜLER

3.5 TON ATIK TOPLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan ikinci bir açıklamada, temizleme çalışmalarında İBB Çevre Koruma Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, İSTAÇ ve Katı Atık Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 121 kişinin görev aldığı belirtilerek, "Çalışmalar kapsamında şimdiye kadar; strafor, tahta ve poşetten oluşan 3 bin 500 kg atık toplandı. İBB'ye bağlı deniz denetim teknesi ile, deniz yüzeyinde başka atık var olup olmadığı da araştırılıyor" denildi.