DHA İSTANBUL- (ek görüntüyle) ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ YAPILMAYA BAŞLADI

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL
İstanbul'da sis nedeniyle iptal edilen Şehir Hatları seferleri tekrar yapılmaya başlandı.
Görüntü Dökümü:
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-Eminönü iskeleden görüntü
-Üsküdar iskelesi
-Kalkan vapurlar
-Haliç ve Boğazdan görüntü
-Detaylar
Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL İstanbul'da sis nedeniyle iptal edilen Şehir Hatları seferleri tekrar yapılmaya başlandı. Görüntü Dökümü: ------ -Eminönü iskeleden görüntü -Üsküdar iskelesi -Kalkan vapurlar -Haliç...
28 Şubat 2017 Salı 09:51
Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL
İstanbul'da sis nedeniyle iptal edilen Şehir Hatları seferleri tekrar yapılmaya başlandı.
Görüntü Dökümü:
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-Eminönü iskeleden görüntü
-Üsküdar iskelesi
-Kalkan vapurlar
-Haliç ve Boğazdan görüntü
-Detaylar
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
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|Yatsı
|05:53
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