DHA İSTANBUL - (ek görüntüyle) OLAY YERİNİN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ

Ali AKSOYER - İSTANBUL
Beylikdüzü'nde helikopterin düştüğü alan havadan görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinin havadan görüntüsü
-Kulenin havadan görüntüsü
Ali AKSOYER - İSTANBUL Beylikdüzü'nde helikopterin düştüğü alan havadan görüntülendi. Görüntü Dökümü: -------------- -Olay yerinin havadan görüntüsü -Kulenin havadan görüntüsü
10 Mart 2017 Cuma 12:58
Ali AKSOYER - İSTANBUL
Beylikdüzü'nde helikopterin düştüğü alan havadan görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinin havadan görüntüsü
-Kulenin havadan görüntüsü
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