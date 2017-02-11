DHA İSTANBUL- (ek görüntüyle geniş haber) - İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA OPERASYON

* Küçükçekmece'de, terör örgütü PKK'ya finansal destek sağladıkları iddiasıyla birçok işyerine baskın yapıldı.

* Çok sayıda polisin katılımıyla baskın yapılan birçok işyeri mühürlendi.

* O işyerlerinde ele geçirilen para ve kaçak sigaralara el konuldu.



Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İbrahim AKTÜRK - İSTANBUL

Küçükçekmece'de, çok sayıda polisin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyona çok sayıda polis katıldı. Operasyonun terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik olduğu öğrenildi. Operasyonda 26 iş yerine 10 zırhlı araç ve 60 ekiple baskın yapıldı. Operasyona çevik kuvvet, özel harekat ekipleri destek verirken, polis helikopteri de havadan görüntü desteği sağladı. Baskın yapılan işyerlerinde, kaçak yolarla getirilip satıldığı belirtilen çok sayıda sigaraya el koydu. Öte yandan, polis bazı işyerlerinde gizli bölmelerde yüklü miktarda para ele geçirdi. Ele geçirilen sigaralar belediyeye ait kamyonetlere yüklenerek emniyete götürüldü. Baskın yapılan işyerleri zabıta ekipleri tarafından tek tek mühürlendi.

Görüntü Dökümü:

-Polis ekiplerinin dükkanlardaki aramalarından görüntüler

-Ele geçirilen sigaralardan görüntüler

-Sigaraların toplanarak kamyonetlere yüklenmesi

-Polis ekiplerinin bir işyerinde gizli bölmede para bulması

-Ele geçirilen paralardan detay görüntüler

-Sigaraların yüklendiği kamyonetlerden görüntüler

-Polis helikopterinden görüntü

-Özel harekat timlerinden görüntüler

-Çevik kuvvet ekiplerinden detay görüntüler

-Genel görüntüler

11.02.2017 - 11.56 Haber Kodu : 170211053

11.02.2017 - 12.23 Haber Kodu : 170211064