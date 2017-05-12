DHA İSTANBUL - (ek görüntüyle geniş haber)  ATATÜRK'E HAKARET SORUŞTURMASI; SÜLEYMAN YEŞİLYURT TESLİM OLDU 

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL

"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Süleyman Yeşilyurt, Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek teslim oldu. Yeşilyurt kaçmadığını belirterek, Atatürk'e de hakaret etmediğini savundu.

AVUKAT KIZIYLA ADLİYEYE GELDİ

Süleyman Yeşilyurt , avukat kızı Berrin Yeşilyurt bugün saat 14.00'de Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi. Adliyeye girmeden önce gazetecilere açıklama yapan Yeşilyurt, “Günlerdir medyada kaçtığım yazılıyor. Pazartesi gününden bu güne 4 gündür evimde yatıyorum. Güvenlik şubeyi arıyorum 'Gelin alın diye, gelmezseniz ben gidip ifademi vereceğim' dedim. Kaçmadım. Bir meczup var 7 ay önce videosu çekilmiş. Beni gazetelerde her gün onun fotoğrafıyla yan yana koydular. Efendim o kaçıyor, ben de kaçıyorum. Benim onunla ne alakam var. Yalnız burada çifte standart var. Ben o programa konuk olarak gittim. Moderatörler yok. Hakkaniyet olması lazım. Devletim bana bir ceza verecekse birliktelik olur. Şimdi o insanlar meydanda yok" diye konuştu.

“23 kitap yazdım. Sahte tarihçi dediler. Ben tarihçi değilim, yayıncıyım. Kitap yazarıyım. Beni bekçi yaptılar, çaycı yaptılar, MİT'çi yaptılar" diyen Yeşilyurt , “Ankara'da yayınevi olan biriyim. Günlerce benim psikolojimi bozdular. 'Yalancı müptezel' dediler. Kaçtı dediler" dedi.

“KİTABIMDA YAZDIM"

Soruşturmaya konu sözleri 2001 yılında yazdığı kitabında yazdığını, hakkında dava açıldığını ve Ankara 2. Asliye Mahkemesi'nde de beraat ettiğini anlatan Yeşilyurt, “Beraat ettiğim davadan 16 yıl sonra bugün linç ediliyorum. Ben kendim geldim. Tutuklanabilirim, ben devletimin bana verdiği cezasına saygı duyarım. Kaçmam. 68 yaşındayım. Benim sabıkam yok. Hayatım boyunca hiçbir ceza almadım" diye konuştu.

KİTABIMDA ATATÜRK SENİ SEVMEK MİLLİ İBATTİR BAŞLIĞINI ATMIŞTIM

Televizyon programına çok ısrar ettikleri için katıldığını ve katılmasının da hata olduğunu belirten Yeşilyurt, “'Atatürk -İnönü Kavgası' kitabımın 200. sayfasında 'Atatürk seni sevmek milli ibadettir' başlığını atmışım 2006 yılı baskısı. Ben Afet İnan'ı eleştirdim. Niye eleştirdim. 1936 senesinde tıpkı Nazi Almanyası gibi Türkiye'de ilk defa kafatası ölçümü yapıldı. Afet İnan dahliyle bu ülkede 64 bin vatan evladının kafatası ölçüldü. Onun için rahatsız şimdi benden bu CHP'li milletvekili arkadaşlar. Karanlık mazinin bilinmesini istemiyorlar. Afet İnan'ın manevi evlat, first lady bunlar işin figürasyonu" şeklinde konuştu.

“ATATÜRK'E ASLA HAKARET ETMEM"

Yeşilyurt, “Ben, Atatürk'e asla hakaret etmem. Devletimin payesine de cezasına da gülerek giderim. Yalnız 'Kaçtı' derlerse çok üzülürüm" dedi. Açıklamasının ardından Yeşilyurt polis eşliğinde adliyeye girdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Basın Savcısı Ertuğrul Sarıyar, 9 Mayıs Salı günü Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaretö ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmeö suçlarından iki ayrı soruşturma başlatmıştı. Soruşturmaların, Süleyman Yeşilyurt'un televizyonda Atatürk hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle,Hasan Akar'ın ise sosyal medyada paylaşılan bir videoda Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyda Hanım hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle başlatmıştı. Savcılık, şüpheliler Akar ve Yeşilyurt hakkında gözaltına alınma talimatı vermişti. Ancak Akar ve Yeşilyurt'a ulaşılamadı. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ertuğrul Sarıyar, Yeşilyurt ve Akar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Mahkemede talebi kabul ederek Akar ve Yeşilyurt hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Yeşilyurt'un adliyeye gelmesi

-Yeşilyurt'un konuşması

-Adliyeye girmesi

-Genel ve detaylar

