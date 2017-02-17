DHA İSTANBUL - (ek görüntüyle geniş haber) - ATAŞEHİR'DE ALEV ALEV YANAN GECEKONDU MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ



* Ataşehir'de bir gecekondunun çatısında çıkan yangın bitişiğindeki 2 binaya sıçrayınca can pazarı yaşandı.

* Büyük panik ve korkunun yaşandığı yangında engelli bir kadın mahsur kaldığı binadan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN - Cengiz ÇOBAN / İstanbul

Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Mithatpaşa caddesinde bulunan bir gecekonduda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle gecekondunun çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi.

ALEVLER BİTİŞİĞİNDEKİ BİNALARA SIÇRADI

Alevler gecekondunun bitişiğindeki 2 binaya sıçrayınca büyük panik yaşandı. İtfaiye erleri yangına binanın dört tarafından müdahale etti.

İTFAİYE ERİ TEHLİKE ATLATTI

Alevler nedeniyle gecekondunun bitişiğindeki 2 katlı binanın dış cephesi yandı. Yanan cephe binadan koparak itfaiye erinin üstüne doğru düştü. O anlar kameralara yansıdı.

ELEKTRİK HATTI PATLADI

Gecekondu çatısındaki alevler sokaktaki elektrik tellerinin yanmasına neden oldu. Bu sırada elektrik hattında küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Patlamalar itfaiye erlerine zor anlar yaşattı.

ENGELLİ KADIN KURTARILDI

Yanan gecekondunun bitişiğinde bulunan binada mahsur kalan engelli bir kadın ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla sonlandırıldı.

Görgü tanıkları alevlerin bir anda gecekondunun çatısını kapladığını ve hemen itfaiyeyi aradıklarını söylediler. Polis ve zabıta çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bulundu. Yanan bina kullanılmaz hale geldi.

Görüntü Dökümü

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-Kilometrelerce uzaktan görülen duman

-Çatıdan yükselen alevler

-İtfaiyenin olay yerine gelişi

-İtfaiyenin müdahelesi

-Vatandaşların itfaiyeye yardım etmesi

-Elektrik tellerindeki patlamalar ve kopmalar

-Panik anı

-Vatandaşlar

-Engelli kadının yan binadan kurtarılması

-Küçük çocuğun ağlaması

-Dış cephenin koparak düşmesi

-Yangının kontrol altına alınması

-Vatandaşlarla röportajlar

-Sağlık ekipleri

-Polisin tedbir alması