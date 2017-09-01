DHA İSTANBUL - (ek görüntüyle) ERDOĞAN ESNAFLA BAYRAMLAŞTI  POLİS MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Tarabya'ya geçti. Tarabya Köşkü'ne giderken yolda duran Erdoğan, taksicilerle bayramlaştı. Bir taksicinin tişört cebindeki sigarı gören Erdoğan, paketi alarak taksiciden sigarayı bırakmasını istedi.
Daha sonra Şehit Kemal Aykut Genç Polis Merkezi'ne uğrayan Erdoğan polislerle bayramlaşıp hatıra fotoğrafı çektirdi.
Görüntü Dökümü:
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- Erdoğan'ın aracının görüntüsü
- Esnafla bayramlaşması
- Sigara paketini alması
- Polisle bayramlaşması
- Polislerle fotoğraf çektirmesi
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