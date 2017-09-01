Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
flaş.. Tunceli'de 5 PKk'lı öldürüldü
Tunceli'de 5 PKk'lı öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban vekaletini Kızılay'a verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban vekaletini Kızılay'a...
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor

DHA İSTANBUL - (ek görüntüyle) ERDOĞAN ESNAFLA BAYRAMLAŞTI  POLİS MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

  Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Tarabya'ya geçti. Tarabya Köşkü'ne giderken yolda duran Erdoğan, taksicilerle bayramlaştı. Bir taksicinin...

DHA İSTANBUL - (ek görüntüyle) ERDOĞAN ESNAFLA BAYRAMLAŞTI  POLİS MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

 

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Tarabya'ya geçti. Tarabya Köşkü'ne giderken yolda duran Erdoğan, taksicilerle bayramlaştı. Bir taksicinin  tişört cebindeki sigarı gören Erdoğan, paketi alarak taksiciden sigarayı bırakmasını istedi.
Daha sonra Şehit Kemal Aykut Genç Polis Merkezi'ne uğrayan Erdoğan polislerle bayramlaşıp hatıra fotoğrafı çektirdi.


Görüntü Dökümü:
----------
- Erdoğan'ın aracının görüntüsü
- Esnafla bayramlaşması
- Sigara paketini alması
- Polisle bayramlaşması
- Polislerle fotoğraf çektirmesi

FEED

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314