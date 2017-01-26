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DHA İSTANBUL- (ek görüntüyle) EMİNÖNÜ'DE ANNESİNİN DENİZE ATTIĞI BEBEK ARANIYOR

  - Dalgıçlar çalışmalarını tamamladı, arama deniz üstünde devam edecek Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul Eminönü'nde annesi tarafından denize atıldığı belirtilen 40 günlük Tuğçe bebeği arama çalışmaları devam ediyor....

DHA İSTANBUL- (ek görüntüyle) EMİNÖNÜ'DE ANNESİNİN DENİZE ATTIĞI BEBEK ARANIYOR

 

- Dalgıçlar çalışmalarını tamamladı, arama deniz üstünde devam edecek

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul

Eminönü'nde annesi tarafından denize atıldığı belirtilen 40 günlük Tuğçe bebeği arama çalışmaları devam ediyor.

Deniz Polisi, dün havanın kararmasının ardından sona eren çalışmalar saat 11.00'da yeniden başladı. Deniz Polisi'ne bağlı dalgıç timi Eminönü Adalar İskelesi önünde dalarak bebeği aramaya devam etti. Daha sonra aramalara Sahil Güvenlik dalgıçları da destek verdi.

Bebeğin iskelelerin altında takılmış olma ihtimalini de değerlendiren ekipler çalışmalarını buralarda yoğunlaştırdı.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmaların ardından dalgıçlar bir şey bulamadı. Dalgıçların araması öğleden sonra sona erdi.

Gün içinde arama-kurtarma çalışmalarının su üstünde devam edileceği bildirildi.



Görüntü Dökümü:

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-Deniz Polisi

-Botlar

-Dalgıçların suya atlaması

-Dalmaları

-Sahil güvenlik ekiplerinin dalması

-Sahilden görüntü

-İskeleden görüntü

-Genel ve detayla

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