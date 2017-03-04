Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK'dan Münbiç açıklaması
TSK'dan Münbiç açıklaması
Kılıçdaroğlu: Almanya'nın Bozdağ'ın toplantısını iptal etmesi Asla ve asla doğru değildir
Kılıçdaroğlu'dan Almanya'ya Bozdağ tepkisi
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel...
Ağbaba Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Gelih siyasetteki FETÖCÜ'leri ortaya çıkaralım
Benim vergimle kampanya yapanlara HARAM...

DHA İSTANBUL - (ek görüntüyle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFON İLE GÖRÜŞEREK SALONDAN AYRILDI

  * Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAK-İŞ başkanı kürsüde konuşmasını sürdürürken gelen telefon üzerine salondan ayrıldı. Erdoğan, telefon ile konuşarak salondan çıktı. Erdoğan yaklaşık 15 dakika sonra salona döndü. Haber: Gülseli...

DHA İSTANBUL - (ek görüntüyle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFON İLE GÖRÜŞEREK SALONDAN AYRILDI

 

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAK-İŞ başkanı kürsüde konuşmasını sürdürürken gelen telefon üzerine salondan ayrıldı. Erdoğan, telefon ile konuşarak salondan çıktı. Erdoğan yaklaşık 15 dakika sonra salona döndü.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte HAK-İŞ'in düzenlediği “6. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması"na katılıyor. Haliç Kongre Merkezi'ndeki program sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon gelmesi üzerine salondan ayrıldı. Erdoğan, telefon ile konuşarak dışarı çıkarken HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan kürsüdeki konuşmasını sürdürdü. Erdoğan yaklaşık 15 dakika sonra salona geri döndü.

Görüntü Dökümü:

---------------------

/// POOL VE AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE///

- Erdoğan'ın telefonla konuşarak salondan çıkışı

- Erdoğan'ın dönüşü

- Detaylar

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.