DHA İSTANBUL - (Ek görüntülerle) 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI (2)

Haber - Kamera: Gülseli KENARLI – Ramazan Eğri - Harun UYANIK / İstanbul
15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümü nedeniyle yapılacak etkinlikler için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı. Köprü yolu Zincirlikuyu ve Barbaros Bulvarı üzerinden bariyerlerle kesildi. Polis ekiplerinin bu noktalarda güvenlik önlemi aldığı görüldü. Türk bayrağı sarılı 3 hafriyat kamyonunun etkinlikler için köprüye gittiği görüldü.
Görüntü Dökümü:
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- Barbaros Bulvarı'ndan görüntüler
- Zincirlikuyu'dan görüntüler
- Polislerin görüntüsü
- Kamyonların görüntüsü
- Detaylar