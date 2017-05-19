DHA İSTANBUL - (ek görüntü ve bilgiyle) - İSTİKLAL CADDESİ'NDE TARAFTAR KAVGASI : 1'İ BIÇAKLA 5 YARALI, 4 GÖZALTI... (2)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Özgür EREN - İSTANBUL
Final Four için İstanbul'a gelen Olympiakos taraftarlarıyla bir grup taraftar arasında İstiklal Caddesi'nde kavga çıktı. Kavga sırasında havai fişekler de kullanıldı. Kavgaya polis müdahale etti. Olaylarda 5 Yunan taraftarları yaralandı. Yaralılardan birinin bacağından bıcaklandığı öğrenildi. Kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi ise polis merkezine götürüldü
Olaylar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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-Kavgadan görüntüler (cep telefonu)
-İstiklal Caddesi'nden görüntü
-Yaralı taraftarlar
-Gözaltına alınanlar
-Detaylar
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