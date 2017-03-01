DHA İSTANBUL - (ek görüntü) İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

Haber- Kamera : Ozan URAL-Ramazan EĞRİ -Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL
İstanbul'da sis etkili oluyor. Görüş mesafesi bazı yerlerde oldukça düştüğü görüldü. Trafikte ilerleyen araçlar sis lambalarını ve dörtlülerini kullanarak ilerledi. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi yollardaki ışıklı panolarda sis yazısıyla sürücüleri uyardı. Özellikle İstanbul Boğazı çevresinde etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis içinde adeta görünmez hale geldi. Taksim Meydanı'nda sis altında kaldı.
Görüntü dökümü:
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-Yollardaki sis
-Araçlar
-Sis uyarısı
-Köprü
-Taksim Meydanı'nın görüntüsü
-Sis altında yürüyenler