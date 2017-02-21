DHA İSTANBUL - (ek görüntü ile geniş metin) İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

Haber -Kamera : Ozan URAL - Hasan YILDIRIM - İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL

İstanbul'da sis etkili oluyor. Oluşan sis nedeniyle D-100 Karayolu'nda düşen görüş mesafesinde araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan sis nedeniyle, görüş mesafesi zaman zaman düşerken Boğaziçi Köprüsü oluşan sis nedeniyle kısmen görünmez hale geldi. Araç sürücüleri "sis var" şeklindeki elektronik uyarı levhaları ile uyarıldı.

Sis denizde de etkisini gösteriyor. Şehir Hatları yoğun sis nedeniyle Üsküdar-Eminönü ve Büyükada-Heybeliada-Beşiktaş seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Görüntü dökümü:

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-Sis görüntüsü

-D-100 sis

-Boğaz köprüsü

-Avcılar'da sisten görüntü

-Boğazdan görüntüler

-Yüksekten sis altındaki binalar