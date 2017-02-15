DHA İSTANBUL- (ek görüntü ile geniş haber) PENDİK'TE DURDURULAN KAMYONDA 1 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ; 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Haber-Kamera:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri doğu illerinden İstanbul’a yüklü miktarda uyuşturucu maddesi geleceği istihbaratına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, 3 gün boyunca kamyonu takip etti. Bunun üzerine ekipler kamyonu Pendik’te gece saatlerinde durdurarak narkotik dedektör köpekleri Eta ve Gold’un katılımıyla arama yaptı.

ETA VE GOLD UYUŞTURUCUYA TEPKİ VERDİ

Yapılan aramalarda plastik hammaddesi olduğu belirtilen her biri yaklaşık 300 kilo olan 12 büyük çuvala narkotik dedektör köpekleri Eta ve Gold tepki vermesi üzerine polis ekipleri çuvalları detaylı incelemeye başladı.

VİNÇ İLE TAŞINAN ÇUVALLARDA ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Çuvalları bir iş makinası yardımıyla kaldırarak boş bir kamyonun kasasına boşaltan ekipler, çuvallarda paketler halinde toplam 1 ton 10 kilogram esrar ele geçirdi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri uyuşturucuyla ilgili M.K.(21), S.K.(26), S.C.(40), E.A.(40), S.A.(26), S.E.(25) ve R.A (37) yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi’nde bulunan Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.



EMNİYETİN BAHÇESİ’NDE SERGİ

Ele geçirilen 1 ton 10 kilo esrar, Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile narkotik dedektör köpekleri Eta ve Gold’un katılımıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilenerek basın mensuplarına gösterildi.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin dedektör köpeklerle arama yapması

-Ekiplerin kamyonda bulunan çuvalları incelemesi

-Vinçler yardımıyla çuvalların bir kamyona taşınması

-Kesilen çuvallardan paketler halinde çıkan uyuşturucu maddeler

-Polis ekiplerinin uyuşturucu maddeleri bir araya toplaması

-Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin paketlerinin açılması



(Aktüel Görüntü)

-Emniyetin bahçesindeki sergiden görüntü

-Uyuşturucu maddelerden görüntü

-Dedektör köpek Eta(Siyah olan) ve Gold’un(Sarı olan) görüntüsü

-Motosikletli Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri

-Genel ve detaylar



