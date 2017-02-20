DHA İSTANBUL - (ek görüntü ile geniş haber) - MÜJDAT GEZEN : BURASI DÜNYANIN İLK VE TEK PARASIZ ÖZEL OKULU

* Adını taşıyan Sanat Merkezinin kundaklanmasıyla ilgili olarak konuşan Müjdat Gezen,

"Terör polisi görüntüleri izledi. Bu terör suçuna giriyor"

Cengiz ÇOBAN, İstanbul

Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanmasıyla ilgili Müjdat Gezen açıklama yaptı.

Çok sayıda sanatçının da destek için geldiği sanat merkezinde konuşan Müjdat Gezen, "Yangınlar, alevler bizim içimizdeki alevleri söndüremez. İçimizde ateş farlı bir ateş. Atatürk ateşi, Cumhuriyet ateşi. Ona bir şey olmuyor . Yalnız birazdan izleyeceğiniz görüntüde bu okulun neden yanmadığını, koruyucusunun kim olduğunu çok güzel göreceksiniz. Çok hoşunuza gidecek o görüntü. Alevlerin arasında bronzdan Atatürk silüetini çok net göreceksiniz. Burası dünyanın ilk ve tek parasız özel okulu, 26 yıldır... Burada adı geçen gazete ve Burhan Kuzu böyle bir fiştik atıyor. Yine Akit gazetesi bundan 2-3 yıl önce bana böyle bir şey yaptığında koruma istemiştim. Emniyet vermemişti. Akit haberin yaptığı son haberden sonra emniyetten bana telefon geldi 'koruma ister misiniz' diye. Okula eve ve tiyatroya koruma teklifini kabul ettim" dedi.

"TERÖR POLİSİ GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİ"

"Bu bizim 'hayır' oyu vermemize, 'hayır' için topyekün birleşmemize engel olamaz" diyen Gezen, "Burada önemli olan hükümet bunlara yol veriyor. Çünkü biz Anayasa'nın en baş kişisi tarafından çiğnenen bir ülkede yaşıyoruz. Burası eski Teksas var ya onu geçmiş durumda. Yani hükümet diyor ki devam edin siz nasıl olsa mahkemelerde elimizde siz devam diyor. Ama bu böyle devam etmez. Çünkü bu 'hayır' oylarının yapılan bütün anketlerde önde olması bunları çok ürkütüyor" diye konuştu.

Gezen, "Okulun dışındaki tahta parçaları yandı. Ama okulun koruyucusu ona engel oldu. Okulumuza bir şey olmadı. Dersler şu an devam ediyor. Terör polisi görüntüleri izledi. Bu terör suçuna giriyor. Hiçbir şey olacağı da yok. Avukatımız Akit gazetesine ve Burhan Kuzu'ya davayı açmıştı" şeklinde konuştu.

"BU SALDIRIYI DA HEP BERABER KINIYORUZ"

Destek için gelenler arasında yer alan Ünlü oyuncu Şevket Çoruh da "Ben ve arkadaşlarım bu okuldan mezun olduk. Türkiye'de sanata kültüre katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Okulumuzu yapınla alenen faşist bir saldırıdır. Bu saldırıyı da hep beraber kınıyoruz" diye konuştu.



"HUKUK MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Avukat Celal Ülgen ise "Direnen, 'hayır' oyu vereceğini söyleyen, Türkiye Cumhuriyetine sahip çıkmak isteyen herkesin üzerinde bir baskı var. Baskıların en yoğunu neden ise Müjdat Gezen üzerine yapılıyor. Biz mücadelemize devam ediyoruz. Halk oylamasına gidilirken halkın huzur içinde olması o siyasi iktidarın namusudur. Siyasi iktidar namusuna sahip çıkmıyor. Yani kundaklamanın olmaması gerekiyor, baskıların olmaması gerekiyor, hayır oyu verenlerin gözaltına alınmaması gerekiyor. Müjdat Gezen sanat merkezinin kundaklanmasından söz ediyoruz. 16 Nisan'ı geçemezsek Türkiye Cumhuriyetinin kundaklanmasından söz edeceğiz .Bu nedenle biz hukuk mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

"HEDEF GÖSTERENİ BELLİ, YAKANI DA BELLİ"

Destek için gelen Gazeteci Yılmaz Özdil ise, “Bu işin azmettiricisi belli, hedef göstereni belli, yakanı da belli. Türkiye'de faili meçhul diye geçiyor. Bunların hepsi faili meşhur. Müjdat Gezen öğretmeni ve öğrencileri açısından bir madalyadır ama mevcut iktidar açısından tarihi bir lekedir" diye konuştu.

"KENDİ İMKANLARIMLA ATEŞİ SÖNDÜRDÜM"

Güvenlik görevlisi Mahmut Aksı ise yaşananları anlattı. Aksı, "Aniden bir ses geldi ve her taraf alev oldu. Hemen dışarı çıktım, bahçe hortumu ile müdahale ediyorum bir yandan da itfaiyeyi arıyorum. İtfaiyeye gelene kadar kendi imkanlarımla ateşi söndürdüm" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Yanan yerlerden görüntü

-Öğrencilerden görüntü

-Müjdat Gezen açıklama

-Avukat Celal Ülgen açıklama

-Gazeteci Yılmaz Özdil konuşması

-Sanatçı Şevket Çoruh konuşması

-Güvenlik Kamera görüntüleri izlemeleri

-Bazı öğrencilerin ağlaması

-Genel ve detay görüntüler