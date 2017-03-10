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DHA İSTANBUL - (ek görüntü ile geniş haber) HELİKOPTERDEN KOPAN PERVANE OTOMOBİLİ BU HALE GETİRDİ

  Haber: Enver ALAS Kamera: Yaşar KAÇMAZ, İstanbul / Beylikdüzü'ndeki helikopter kazasında, D-100 karayolunda Edirne - İstanbul istikametinde seyreden bir otomobile helikopterden kopan pervane isabet etti. Olaydan şans eseri yara almadan...

DHA İSTANBUL - (ek görüntü ile geniş haber) HELİKOPTERDEN KOPAN PERVANE OTOMOBİLİ BU HALE GETİRDİ

 

Haber: Enver ALAS Kamera: Yaşar KAÇMAZ, İstanbul /

Beylikdüzü'ndeki helikopter kazasında, D-100 karayolunda Edirne - İstanbul istikametinde seyreden bir otomobile helikopterden kopan pervane isabet etti. Olaydan şans eseri yara almadan kurtularak otomobilini durdurmayı başaran sürücünün olayın üzerinden saatler geçmesine rağmen yaşadığı şoku üzerinden atamadığı görüldü.

Büyükçekmece'de helikopter kazasında helikopterden kopan 5 metre uzunluğundaki pervane, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda otomobil sürücüsü şans eseri yara almadan kurtulurken, otomobil ağır hasar gördü. Çarpmanın etkisiyle tavanı çöken aracın ön ve arka camları da patladı.

OTOMOBİLE ÇARPAN PERVANE 50 METRE ÖTEDE BULUNDU

Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan pervane otomobilden yaklaşık 50 metre uzaklaştı.

Otomobilin içinde kaza anında sürücüsünün dışında başka kimse bulunmazken sürücünün de Büyükçekmece'den Avcılar'a gittiği öğrenildi. Kazanın ardından otomobilini durdurmayı başaran sürücünün olayın üzerinden saatler geçmesine rağmen yaşadığı şoku üzerinden atamadığı görüldü.

"KARŞI ŞERİTTEKİ TIR'DAN DÜŞTÜĞÜNÜ SANDIM"

Olay yeri inceleme ekipleri, otomobilde incelemelerde bulundu. Otomobil sürücüsü bu sırada kazanın oluş şeklini polislere anlatırken, "Karşı şeritten bir TIR geçiyordu. İlk başta ondan düştüğünü sandım. Parça otomobile çarptıktan sonra o tarafa doğru kayarak gitti" ifadelerini kullandı. Öte yandan polis ekipleri bir yandan kazayla ilgili rapor tutarken bir yandan da yol kenarındaki pervanenin başında bekledi.

Görüntü Dökümü

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-Otomobilden görüntü

-Tavanı çöken otomobil

-Yol kenarındaki pervane

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Otomobil sahibinin polise kaza anını anlatması

-Polislerin incelemesi

-Muhabir anonsları

-Genel ve detaylar

 

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