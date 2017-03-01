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DHA İSTANBUL - (ek bilgiyle) THY, SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN UÇUŞLARINI DURDURDU

  Haber-Kamera:Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL() Türk Hava Yolları (THY), yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan tüm uçuşlarını durdurduğunu açıkladı. Türk Hava Yolları Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, “İstanbul...

DHA İSTANBUL - (ek bilgiyle) THY, SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN UÇUŞLARINI DURDURDU

 

Haber-Kamera:Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL()

Türk Hava Yolları (THY), yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan tüm uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, “İstanbul hava sahasında görülen yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı iniş ve kalkış seferlerimiz 1 Mart 2017 tarihi 07.00 saati itibariyle durdurulmuştur. Hava koşullarındaki iyileşmeye bağlı olarak seferlerimiz yeniden aktif hale gelecektir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşları ile ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 4440849 numaralı çağrı merkezinden öğrenmelerini rica ederiz" denildi.

PEGASUS DA İPTAL ETTİ

Öte yandan Pegasus Hava Yolları'nın da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 30 seferini iptal ettiği öğrenildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğünden edinilen bilgiye göre ise İstanbul Atatürk Havalimanı'nda herhangi bir gecikme yaşanmıyor.

Görüntü Dökümü

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Atatürk Havalimanı

-Aprondan uçak görüntüsü

-Sis ve uçak görüntüsü

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