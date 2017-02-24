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DHA İSTANBUL - (ek bilgilerle) MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZİ'Nİ KUNDAKLAYAN KİŞİ TEKRAR ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

  * Yeniden adliyeye sevkedilen kundakçı: Olayın referandumla alakası yok Haber-Kamera: Ali AKSOYER- İhsan YALÇIN / İSTANBUL Kadıköy'de Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle...

DHA İSTANBUL - (ek bilgilerle) MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZİ'Nİ KUNDAKLAYAN KİŞİ TEKRAR ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

 

* Yeniden adliyeye sevkedilen kundakçı: Olayın referandumla alakası yok

Haber-Kamera: Ali AKSOYER- İhsan YALÇIN / İSTANBUL

Kadıköy'de Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılmasına savcılığın itirazı üzerine, yeniden gözaltına alınan şüpheli Mehmet Ali Aligül'ün Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandı. Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılan şüpheli Mehmet Ali Aligül, “Olayın evet hayır referandumuyla bir alakası yok. Olay tamamen Müjdat Gezen'in saygısızlığı ile alakalı" dedi.

Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Aligül'ün Asayiş Şube Müdürlüğü'ne çıkışı

24.02.2017 - 11.37 Haber Kodu : 170224045

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